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輔導業者水土保持 高市府推動露營合法化

中央社／ 高雄19日電

隨著露營風潮興起，高雄市水利局日前於六龜遠山望月露營區舉辦宣導課程，向露營業者宣導水土保持書件申報流程及水土保持法等法規規範與申請案例分享，協助業者輔導合法化。

水利局日前在六龜遠山望月露營區舉辦「113年度山坡地管理與安全維護教育宣導及訓練-露營場輔導申請」，透過課程向露營業者宣導水土保持書件申報流程及水土保持法、山坡地保育利用條例等法規規範，與露營區申請案例經驗分享。

水利局今天新聞稿表示，此次課程將是露營業者合法化的關鍵一步，也會持續協助輔導露營業者在開發時水土保持方面能合法進行，讓山坡地露營產業能夠健康發展。

水利局指出，業者在開發露營場前，應先提出水土保持計畫或簡易水土保持申報，核准後方可施工，以免受罰，若經衛星監測變異點，一旦查獲有違規事實將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

此外，水利局也提醒，面對即將於明年5月1日實施的「國土計畫法」，建議露營區業主應把握時間，提早進行水土保持計畫申報，確保營地的合法性與安全性，並於明年4月30日前完成合法登記，確保露營事業在新法規下能持續運作發展。

露營區業者在規劃過程中遇到水土保持問題時，可至高雄市水土保持服務團的網站https://swc.kcg.gov.tw/填寫預約單，或致電水利局水土保持工程科（07）7995678轉2184預約，市府將安排專業技師到場進行輔導與諮詢等服務。

國土計畫法 水利局 露營區 高雄市

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