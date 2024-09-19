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多層次植栽與透水設計 屏東環保局獲建築1級能效

中央社／ 屏東縣19日電

屏東環保局是生態節能示範綠建築，多層次植栽及使用綠建材特色，再加上日常節能，近日取得內政部建築能效標示1級評定，讓屏東在節能與淨零碳排發展上接軌國際趨勢。

縣府今天發布新聞稿表示，屏東縣生態節能示範綠建築是全國首座黃金級綠建築環保局，接連獲國家卓越建設獎金質獎、優良綠建築獎及綠建築榮譽獎肯定，近日再取得建築能效標示1級評定。

屏東縣長周春米指出，希望藉由環保主管機關申請建築能效評定帶頭推動，響應綠建築能效政策，落實淨零建築政策的嶄新作為。

環保局表示，綠建築辦公室特色包含多層次植栽、採透水設計及施工、設置太陽能光電板、全面採用LED燈具、使用綠建材、自然通風設計、設置中水及雨水回收系統、資源回收分類場等。

在空間配置上，則有14間辦公室及大、中、小型會議室共4間，並設置民眾開放空間、綠建築9大指標解說牆、環保資訊電視牆等。整體環境寬敞、節能、舒適、明亮，與民眾非常親近。

環保局提及，呼應全球淨零趨勢，2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，內政部為提升建築物能源效率，推動建築能效評估及標示制度，將建築能效等級分為7級，等級數字越小代表越節能、數字越大代表越耗能。

能效標示可讓建築耗能資訊更佳透明化，有助於提升國家整體節能減碳效益，以利達成2050淨零排放目標。

淨零 綠建築

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