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2024蜜柑站長耶誕公益路跑 即起開放網路報名

中央社／ 高雄19日電

「2024蜜柑站長耶誕公益路跑」將於12月22日上午7時於高雄時代大道登場，今年主題是「追著輕軌跑」，路線規畫經過輕軌站及夢時代、高雄展覽館等地標或景點，即起開放網路報名。

高雄捷運公司今天舉行報名起跑記者會指出，結合公益、節慶、觀光及IP等主題的「2024蜜柑站長耶誕公益路跑」將於12月22日上午7時於高雄時代大道登場；而今年適逢輕軌全線成圓營運元年，因此主題以「追著輕軌跑」為題發想。

今年路跑的路線規畫經過輕軌C5夢時代站至C11真愛碼頭站，沿途行經夢時代、高雄展覽館、八五大樓建築、高雄市立圖書館總館、高雄港旅運中心、光榮碼頭、真愛碼頭及高雄流行音樂中心等地標或景點。

高捷公司指出，2022年首次舉辦蜜柑站長耶誕公益路跑廣受好評，首屆共1500名跑者參加，去年報名人數更突破2000大關；今年再度舉辦蜜柑站長耶誕公益路跑，計有2公里寵物組、4公里歡樂組及10公里路跑組3個組別。

高捷公司表示，此次路跑活動結餘款盈餘援例捐贈予創世基金會，即起開放網路報名（https://reurl.cc/4db6VL）；另外，於10月20日成功報名且繳費者，還加贈蜜柑站長限量一卡通。

高捷公司今年也精心設計蜜柑風格主題物資，如各組別都有的主題跑衣、方巾、提袋，其中2公里組別加贈「寵物領巾」，10公里加贈「黑橘雙色漁夫帽」；而今年完賽物資禮，除了完賽獎牌，還有可愛主題毯，另外也可加價購漁夫帽等物。

高捷公司表示，活動收到許多贊助商支持，參賽選手有機會抽中華航空機票、iPhone手機、成吉思汗健身俱樂部健身體驗券、苓雅運動中心健身房及游泳池會籍禮，還有完賽後的蜜柑金磚、蜜柑包、滷味豆干、手工麻糬等美味點心。

公益 路跑 輕軌

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