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高雄演唱會至9月上旬已逾百場 平均住宿率8至9成

中央社／ 高雄19日電

高雄力拚演唱會經濟，觀光局今天統計指出，至9月上旬已有108場次演唱會，吸引逾118萬人次，創造逾新台幣39億觀光產值；演唱會帶來大量觀光人潮，演唱會期間平均住宿率8至9成。

市長陳其邁表示，市府不僅整合風景區店家與熱門藝文場館推優惠，更邀高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」住宿優惠，市府持續串連更多業別與店家共同參與，並且整合觀光資源，讓演唱會效應持續擴大，帶動更多商機。

高雄觀光圈盟主、高雄市觀光協會榮譽理事長劉坤福表示，今年受惠高雄有上百場演唱會，高雄觀光產業包括旅行業、旅宿業、伴手禮店家銷售業績均有成長。

高市府觀光局今天發布新聞稿指出，高雄至9月上旬已有108場次演唱會，吸引逾118萬人次，創造逾39億觀光產值；到年底還有韓團STRAY KIDS、英國「接招合唱團」等逾20場演唱會，預估今年共可吸引逾144萬人次，創造逾48億觀光產值。

觀光局統計，演唱會期間，高雄平均住宿率逾8至9成，市區旅館更接近滿房，常有一房難求情形；隨演唱會人潮留宿消費，也帶動高雄旅館住宿率成長2成以上，顯見演唱會觀光亮點與住宿優惠活動，有效推動高雄國旅市場熱潮。

觀光局表示，為推動演唱會經濟，市府跨局處資源整合，推出「加食延暢」、旅宿及景點等優惠，其中旅宿優惠部份整合超過86家飯店旅宿業，提供憑演唱會票根即享演唱會前一天或後一天最低3折起超值優惠方案。

其中，御宿集團旗下共15家熱烈響應推出住宿優惠，「御宿行旅雄中館」演唱會前後一天，平日1000元起、假日1600元起；「義大皇家酒店」指定專案3折起優惠，「高雄福華大飯店」、「高雄福容大飯店」客房定價5折起優惠。

「高雄翰品酒店」透過官網或電話訂房，優惠房價再9折；「香堤時尚旅館」旗下系列4館，前一夜或演唱會後延住一天，多住1天的房價享定價打5折，折扣後房價再現折100元；「城市商旅」系列4館，憑當日演唱會票根贈軟性飲料。

高雄各大風景區、藝文場館如愛河畔「白色戀人貨櫃屋」、「貢多拉船」、「愛河走走」、旗津「海之星沙灘俱樂部」、「旗津豪華露營區」、「蓮潭滑水主題樂園」、「崗山之眼」、「寶來花賞溫泉公園」及壽山動物園，也可憑票根享消費優惠。

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