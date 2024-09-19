屏東客庄產業培力開班 首創5合1修練課程
屏東縣長周春米今天出席「2024客庄產業培力計畫」開班典禮說，凝聚屏東客家隊力量，讓客家亮起來；此外，培力班首創「知識、交流、實作、參訪、企業健檢」5合1修練課程。
開班典禮在客家文化中心舉行，周春米會中表示，透過課程讓業者更精進管理、財務與產業行銷，成為屏東客家產業最堅厚實力，未來在客家產業推廣上齊頭並進。
她說，近年屏東在客家活動部分包括辦好客米食節、釀醬生活節與巧克力節等，經1年規劃，年底會舉行屏東客家音樂節、2025年春節客家燈節也會與屏東燈節同步登場。
屏縣府客家事務處表示，培力班以品牌建立與行銷為主軸，規劃知名度、好感度、首次消費、理解度及忠誠度系列課程，跳脫既有講課形式，增加交流與實作比例。
客家事務處說，客家文化附加於產業品牌上，讓產品多了與消費者溝通語彙，除產品實際用途，更能透過產品設計讓消費者了解店家故事、業者理念，進而接觸客家文化。藉培力班持續透過群體力量，創造更多同業或異業合作可能，開啟客家產業更寬廣道路。
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