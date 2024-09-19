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曾是全國最大膠筏港…高雄汕尾漁港淤積散發惡臭 陳其邁：已聽到反映

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄林園區汕尾漁港（圖）淤積嚴重，當地漁船紛紛改往中芸漁港停泊。記者王勇超／攝影
高雄林園區汕尾漁港（圖）淤積嚴重，當地漁船紛紛改往中芸漁港停泊。記者王勇超／攝影

汕尾漁港因位於高屏溪出海口北側，受到潮汐與泥沙衝擊，幾乎年年淤積。居民說，汕尾港因港嘴淤積，無法與外海連通，有時會變成發出惡臭的死水。高雄市長陳其邁今天出席中芸漁港新泊區啟用典禮時「開金嘴」，表示已聽到地方反映汕尾漁港水臭、淤積嚴重，希望藉由挖開林園大排改善，經費需要4000萬元，他已囑咐海洋局明年要編列預算。

汕尾漁港興建於1973年，是高雄市最南端的漁港，曾是全國最大的膠筏漁港，每年冬至過後鰻苗捕撈季節登場，當地漁民就駕駛管筏前往高屏溪出海口捕撈鰻苗，鰻苗價高時，經常傳出漁民一夜致富的消息。但汕尾港因位於高屏溪出海口北側，受到潮汐與泥沙衝擊，近期幾乎年年淤積，不僅漁船、管筏難以進出，漁民只好把船停到中芸港。

當地居民說，汕尾漁港有時會因港嘴淤積，無法與外海連通，變成一池發出惡臭的死水；但也有意外好處，就是汕尾漁港航道淤積成為泥灘，成為招潮蟹、彈塗魚生活空間，退潮時就可在岸邊觀賞生態。

海洋局說，高雄市政府轄管二類漁港共有15處漁港，皆須皆需不定期辦理疏浚，每次疏濬後，間隔大約2至5年時間，港口又會再次出現淤積現象，今年度有辦理清淤工程漁港計有中芸、旗津、永新及興達等漁港，總工程預算金額約計3億元。

高雄林園區汕尾漁港淤積嚴重。記者王勇超／攝影
高雄林園區汕尾漁港淤積嚴重。記者王勇超／攝影
高雄林園區汕尾漁港港嘴淤積，無法與外海連通。記者王勇超／攝影
高雄林園區汕尾漁港港嘴淤積，無法與外海連通。記者王勇超／攝影

漁民 陳其邁 高屏溪

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