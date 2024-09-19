高雄中芸漁港新泊區耗資3億6000萬元 颱風天港內「有瘋流」漁船難固定

高雄林園區汕尾漁港嚴重淤積，漁民把船往北停到林園的中芸漁港，衍生中芸漁港泊區擁擠情形，高市府海洋局及漁業署耗費3億6000萬元，興建中芸漁港新漁筏泊區，今天正式啟用後，可停泊漁船筏90艘。當地船長說，新泊區很好，但南堤長度不足，颱風天港內會出現「瘋流」，漁船難以固定在岸邊。民代說，將爭取預算改善。

高雄林園區漁民多在近岸捕撈鰻苗或釣魚，但當地汕尾漁港因為鄰近高屏溪出海口，受到河砂沖積導致嚴重淤積，清淤後不到一周就又開始淤積，導致漁民出海作業不便，近年來汕尾漁港的漁民多半將船、筏往北停靠到林園區中芸漁港，衍生中芸漁港現有泊區水域及碼頭擁擠情形。

海洋局說，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總經費為新台幣3億6000萬元，其中農業部漁業署補助1億8000萬元，高市海洋局配合1億8000萬元，已在今年7月12日完工，完工後興建碼頭總長共672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘。中芸、汕尾漁港現有漁筏設籍數為158艘、179艘，實際停靠中芸漁港為253艘、汕尾漁港21艘。

高雄市長陳其邁說，林園地區近海漁業的產值約7億元，市府將漁業資源集中到中芸漁港，增加90個船位，讓汕尾漁港的漁民安心把船停泊到中芸漁港。

海洋局長黃登福說，未來配合新漁筏泊區啟用，也將進行拍賣魚市場及漁會辦公室遷移至新泊區腹地的工作，海洋局將爭取漁業署補助。

柯姓船長說，汕尾漁港無法停船，若遇到颱風需要返港避颱時，如果中芸漁港空間塞不下，需要暫時停泊到鄰近屏東鹽埔漁港或高雄旗津漁港暫泊，航行時間增加1個多小時，相當不便，現在中芸漁港新泊區啟用，對漁民相當好，但南堤長度需再加長，以免颱風或西南氣流來襲時，港內水流如同「瘋流」，漁船難以固定在岸邊，甚至會互相碰撞。

市議員李雨庭說，中芸漁港的新泊區是當地漁民相當期待的建設，原本7月要啟用，雖因為遇到颱風延後啟用，漁民試用後認為新泊區有助改善原有漁港泊位擁擠問題，但若在颱風期間，港內風浪太大，漁船搖晃嚴重，後續會再爭取預算來改善。