慶高雄設市百年 探秘3限定路線達人帶路23日報名

高市府為慶賀設市百年，推出「百年好市」系列活動，第2波「好市遶境！限定高雄探秘」23日中午12時開放報名，由高雄在地達人帶路，眷村、電影與美食主題分別推3條限定路線。

1924年12月25日高雄市制升格，今年適逢滿百年。高雄市政府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，高雄市文化局發布新聞稿表示，首波「好市遶境」遊程、講座公告後迴響熱烈，第2波也將趁勢開賣。

除高雄在地達人帶路限定路線外，「焦點場館」系列活動10月起將由打狗英國領事館與高雄左營孔廟打頭陣，11月逍遙園生日慶響應設市百年特別企劃復刻「逍遙晚宴」，邀請民眾感受84年前開幕盛會，享受逍遙園絕美夜景。

文化局長王文翠表示，高雄打造特色深度文化遊程，帶民眾認識高雄豐富文化資產，自2年前「文博遶境」到今年的「好市遶境」有口皆碑，於8月初首波遊程開賣後3小時即售出超過8成5名額。

第2波遊程特別安排「達人帶路」，以不同視角領略獨特高雄，由進駐左營海軍眷村的知名飲食創作家江舟航，帶大家走入美好眷村舊時光老街、市場、戲院與大樹庭院，也吃辦桌品眷村美食。

高雄電影節節目總監，也是高雄在地知名影評人鄭秉泓帶大家遊惡地月世界、奇幻一線天到市區的高樓與遊港，透過電影鏡頭體驗不一樣的高雄；而高雄知名美食作家、「雄好呷」作者郭銘哲將帶來一場東高雄味覺體驗之旅，從旗山生菜、美濃滇緬孔雀宴到六龜山茶，探索高雄絕頂舌尖美味。

王文翠表示，「焦點場館」是百年好市以文資場館為主體的另一系列活動，10月由高雄左營孔廟化身無形文化的展演基地，推出客家八音、南管、涼傘團等一系列無形文化資產的精彩展演與講座；另外，打狗英國領事館將以考古遺址為主題，展開一場別開生面屬於親子的遺址教育互動劇場。

響應設市百年，逍遙園在11月1日將歡慶84歲生日與修復後開園4週年慶，除了「見習逍遙」小小管家的教育體驗活動外，國立高雄大學校長陳啓仁將在「逍遙開講」分享策畫逍遙園修復的故事；另外，更有復刻「逍遙晚宴」，再現當年逍遙園園主大谷光瑞開園宴客場景。

文化局表示，第2波「好市遶境」遊程及首波「焦點場館」活動將於23日中午12時開放報名，名額有限；「好市開講：屬於高雄的地方學」其餘場次，以及「國際對望：北九州門司港」、「百年論壇」、「百年好市紀念特展」、「鐵道復駛：濱線啓程」等系列活動，也將陸續公告。