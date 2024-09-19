ONE OK ROCK高雄開唱！交通管制曝光 全新人行道供步行

日本天團ONE OK ROCK將於本周六21日在高雄世運主場館開唱，世運大道將在上午9時實施交通管制至晚上12時，汽機車禁止通行及停放，穿越性車流建議改道。此外捷運會加密班次及免費接駁車服務；工務局則針對場館周邊左楠路做人行道工程，配合中油宏南社區行人通道，提供粉絲步行至捷運站新動線。

交通局說明，世運大道9月21日上午9時至晚上12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局補充，歌迷搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達世運主場館，散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。另外15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，晚上9時30分至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

本次機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為21日上午9時至晚上11時，會場依慣例「絕不提供汽車停車位」。工務局表示，此次楠梓區左楠路西側人行道改善，範圍自中油宏南宿舍宏毅一路至後昌路將近400公尺，除將原有老舊連鎖磚挖除，換新為平坦耐久又美觀的優質混凝土鋪面外，於前後路口設置無障礙斜坡道。

工務局表示，左楠路西側人行道原本僅1.5公尺寬，經與中油公司協調後，拆除該公司退縮地範圍的舊有廢棄公車候車亭，再增設一處1.5公尺寬的步道，亦保留沿線既有大型樹木，並由公園處規劃將周邊原覆土裸露空間新植滿鋪草皮，整體呈現綠意盎然的景觀。