秋冬血荒 中油澎湖營業處發起連3天捐血
秋冬季節，醫療用血需求量增，澎湖又受到駐軍減少與少子化等影響，捐血量下降，台灣中油澎湖營業處今天起一連3天發起公益捐血活動，期盼各方響應，愛心挹注缺血的血庫。
中油澎湖營業處今天起一連3天，在馬公捐血站響應「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，澎湖區營業處副處長劉進參與中油志工葉聯慶等人率先挽袖捐血，不少民眾也陸續加入捐血行列。
馬公捐血中心主任許文坤表示，澎湖受到駐軍減少與少子化等影響，目前每天到中心捐血的民眾，都是少數幾人，面對捐血量下降、血庫缺血困境，對澎湖離島而言，感謝有澎湖在地中油等企業發動捐血活動，愛心挹注充實血庫血量。
劉進參表示，澎湖營業處配合「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，一年四季發起捐血活動，今年前2季共募集207袋5萬1750cc鮮血，期盼這3天捐血活動，能有更多民眾挽袖捐血，挹注缺血的血庫。
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