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95歲阿公6年來不缺席 屏縣31處伯公照護站照服員客語能力近9成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府照護客庄長輩，推動31處「伯公照護站」，位於內埔鄉燈籠花社區營造協會的95歲阿公鍾新喜，更是全國站點中最年長學員。

縣府表示，拉近長照服務員與客庄長者們距離，今年首度與長照機構合作，將客語納入職前訓練課程，照服員精通客語比例與客家人口比例符合度近9成，共同語言親切感，讓長輩更願意走入站點，也成為傳承客語文化重要推手。

縣府客家事務處長李明宗說，為讓客語服務納入醫療及長照服務體系，今年首度與長照機構合作，將客語納入照服員的職業訓練課程，縣內客家人口比例為23%，精通客語長照服務人員比例為20.66%，照服員精通客語比例與客家人口比例符合度近90%，未來持續開辦客語課程，盼能盡速達成100%目標，提升照護品質。

李明宗說，內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，進而再造高齡社區，老中青三代特色，更成為全國首創青銀共融的示範點。

95歲的鍾新喜從2020年走入燈籠花社區營造協會，除了參與據點活動元老，更是社區的寶貝，活力滿滿的他，6年多年來從不缺席，喜歡熱鬧的鍾阿公，在伯公彩繪手作課程結束後，向大家介紹相框作品時，快樂地說很滿意、很漂亮，鍾阿公興奮的神情讓也孩子們說「阿公真可愛」。

「天天有舞可以跳、有歌可以唱，這裡是我人生的第二舞台」，76歲的阿嬤李永英說，年輕時為了家庭與生活辛苦打拚，退休後來到伯公照護站交了許多朋友，每次的課程多元、快樂又好玩，最享受的是與孩子們聊天、玩樂的時光。

內埔國中三年級的黃子芯也是站點的學員，已通過初級客語認證的，她說，持續往中級客語認證邁進，未來想回饋社區，教小朋友們說客語。內埔國小四年級陸唯宸則分享，來到伯公照護站印象最深刻的是學習客家話與做手作。

燈籠花社區營造協會社工師黃崇能說，伯公照護站除了長輩與孩童一起同樂，在每次活動課程前，站點內的實習生與畢業生們，會實際走訪客庄與長者們互動，透過課程設計與遊戲交流，孩子們不僅能輕鬆學客語，阿公阿嬤們也都期待每次課程。

屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供
屏縣內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，再造高齡社區，老中青三代，成為青銀共融的示範點。圖／屏東縣府提供

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