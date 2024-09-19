高屏「東西向二快」 環評初審通過

環境部昨召開「高雄、屏東間東西向第二條快速公路環境影響評估報告書初稿」 專案小組第2次初審，環評委員要求補充施工區樹木移補植計畫及完善生態廊道規畫，決議修正通過。屏東縣府樂見便捷交通，讓S科技廊帶再往前跨進。

據交通部規畫，高屏二快起於高雄市高鐵路與台一線路口附近，往東通過大樹丘陵區，跨越高屏溪後進入屏東縣銜接國道3號，沿線行經高雄市仁武、大樹區及屏東縣九如鄉，全長約22.6公里，設8處交流道，完工後，屏東火車站到高鐵左營站可由45分鐘縮短為24分鐘。

交通部公路局南區公路新建工程分局初步調查，用地內胸徑10公分以上樹木初估約2773株，配合工程需予以移除。但環評委員認為，移樹違反生物多樣性，嚴重破壞生態，若要全數移植應先和高市府協調，非等環評通過才找地點。環委另指出，開發報告指開發範圍內未監測到保育類草鴞，但高屏溪上游是有草鴞棲息的，高架橋下生態廊道規畫也不夠仔細，日後恐造成生態斷線，野生動物遭路殺。

屏東縣政府表示，高屏為同一生活圈，高屏二快銜接台1線、台3線，及國1、國3、國7、國10等重要道路，完工後可紓解台88線及台1線交通壅塞問題，縮短屏東到高雄的旅行時間，使屏東縣居民往返高雄更為便利。