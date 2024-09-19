高雄無主骨灰海葬 掀尋親爭議

被譽為「藍色殯葬」的海葬超環保卻不普及，高雄市政府6月以來一口氣舉辦3場聯合海葬儀式，58名亡者參與，近8成、44人竟是無主亡者，引發日後家屬無法尋親的質疑；民政局解釋，無主者是早年無主墳遷葬挖出的骨灰，都超過50年以上，尋親機率幾乎等於零。

民政局統計，殯葬處無主骨灰骸共1萬7144位，3年前陸續為4857位無主骨骸樹葬，釋放櫃位空間，解決納骨塔增建壓力，今年鼓吹海葬，除開放預約報名，也將過去土葬遷葬的骨灰以海葬處置，拋磚引玉。

倡議海葬的高市副議長曾俊傑表示，高雄海岸線有海葬的條件，但海葬亡者仍以無主亡者居多，市府應加強宣傳力道，讓願意以海葬方式完成身後事的國人，以回歸大海方式完成人生最後一哩路。

不過議員邱于軒認為，無論海葬或樹葬，都應徵得家屬同意，高市這次聯合海葬，無主亡者占絕高比率，「我覺得很荒謬」。殯葬處為釋放櫃位空間，立意可以理解，但無主亡者聯合海葬，萬一日後真有家屬尋親，幾乎完全無法挽回。

議員陳美雅說，海葬方式將亡者骨灰撒向大海，回歸海洋懷抱，看似浪漫，但是否會汙染海洋？此外無主亡靈採海葬，萬一家屬尋親是否引發爭議，「公部門至少要公告一段時日，較不會起爭端」。

法界對無主者海葬持保留態度，根據「高雄市處理無名屍體自治條例」，警方對於未查明身分的無名屍體，須經檢察官相驗後，將性別、年齡、面貌、特徵、身材、衣著、形態、遺留物及屍體照片詳實報由主管機關公告25日，公告期滿無人認領，才由警方檢具屍體相驗證明書送殯葬處處理，有他殺嫌疑的無名屍，需由檢方核發證明書才處理，可降低爭議。

殯葬業者說，當年無主者用土葬，萬一日後有爭議，還能開棺驗明，如今市府將無主者海葬處理，將「屍骨無存」，可能無法再驗DNA，事後恐有爭議。