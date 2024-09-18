高雄為無主亡者海葬 遭質疑家屬尋親恐面臨「屍骨無存」窘境

被譽為「藍色殯葬」的海葬超環保卻不普及，高雄市政府6月以來一口氣舉辦3場聯合海葬儀式，總計58名亡者參與，僅14名有主亡者，44名為無主亡者，其中近8成竟是無主者，日後家屬恐面臨無法尋親的窘境；民政局解釋，海葬的無主者均是早年無主墳遷葬挖出的骨灰，都超過50年以上，未來尋親機率幾乎等於零。

根據民政局統計，殯葬處無主骨灰骸共1萬7144位，3年前陸續為4857位無主骨骸樹葬，釋放櫃位空間，以解決納骨塔增建壓力，今年大力鼓吹海葬，除開放預約報名，也將過去土葬遷葬出來的骨灰以海葬處置，希望拋磚引玉。

高雄市殯葬管理處處長黃中中表示，聯合海葬是一種符合環保理念的殯葬方式，透過將骨灰拋撒於大海，象徵著對自然的尊重與回歸，聯合海葬不僅有助於緩解櫃位資源的壓力，還能減少傳統火葬和土葬對環境的負擔，凡參加高雄市聯合海葬，皆免費提供遺體火化、骨灰細化暫厝、禮廳、接駁車及船舶等相關優惠措施。

黃中中說，希望透過無主骨灰骸納入聯合海葬此一措施，能夠進一步提升市民對環保葬的認識，促使更多人選擇聯合海葬，並進而改善納骨櫃位資源的使用狀況。市政府亦將持續關注實施效果，並根據市民的反饋進行調整和改進，為市民提供更為人性化和環保的殯葬服務。

市議員邱于軒表示，海葬是新興葬法，應要徵得家屬同意才對，從這次聯合海葬，無主亡者占絕高比例來看，「我覺得很荒謬」，萬一日後真有家屬尋親，幾乎是完全無法挽回。

市議員陳美雅說，海葬方式將亡靈骨灰撒向大海，看似浪漫，是否有汙染海洋之虞，此外無主亡靈採海葬，萬一有家屬尋親恐引紛爭，建議公部門應至少公告一段時日，較不會起爭端。

法界也對無主者海葬持保留態度，高市府制定「高雄市處理無名屍體自治條例」，警方對於未查明身分的無名屍體，經檢察官相驗後，報由主管機關公告25日，公告期滿無人認領才送殯葬處，有他殺嫌疑無名屍則由檢方核發證明書處理，可降低爭議。

殯葬業者說，當年用土葬，是為了萬一日後有爭議，還能開棺驗明，如今市府以海葬方式處理，海葬後「屍骨無存」，以後可能無法再驗DNA，可能事後有爭議。