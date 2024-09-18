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「排排站」獲金獎挨轟…搶孤攝影比賽引爭議 公所決重新評審

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽，獲得金獎作品「排場壯觀」。圖／取自屏東縣恆春鎮公所網站
屏東縣恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽，獲得金獎作品「排場壯觀」。圖／取自屏東縣恆春鎮公所網站

屏東恆春鎮舉辦的「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，得獎名單公布後引發爭議，金獎作品被質疑只是排排站大合照，遭人質疑比賽不公、有黑箱之嫌。鎮公所接獲投訴後決議重新進行評審，原訂於明日的頒獎典禮再視情況決定是否舉辦。

此次比賽金獎作品主題「排場壯觀」，為眾人排排站祈福大合照；而奪金作者盧姓女子，除了金獎外也有其他作品獲得優選、佳作、入選，其中優選獎5名就一人獨占3名，屏縣議員陳揚接獲陳情，指出得獎名單讓人傻眼，質疑「這樣的作品也能奪冠？」、「1個人能獨得6個獎？」讓人有黑箱作業的聯想。

參賽的林姓男子表示，原訂9月3日公布得獎名單，鎮公所因不知名原因拖到13日公布。經查後發現盧女獲金獎的照片竟在別人臉書上找到照片出處，提供者為洪姓評審，洪姓評審及盧女同為中國攝影學會、高雄攝影學會成員，而盧女這次一個人就獨攬6個獎項。

恆春鎮公所原訂於明天舉辦頒獎典禮，不過爆出爭議後公所決定重新評審，明日頒獎再視狀況決定是否舉行。鎮長尤史經表示，因為接獲檢舉，指出比賽不公，疑有黑箱之嫌，公所找洪姓評審及盧女來了解狀況，雙方均有解釋也否認黑箱，但為了公平性公所決議重新評審。

此次比賽投稿作品共609張，投稿人數69人，其中76張作品不符參賽資格，參賽作品共533張。金獎獎金3萬元、銀獎2萬元、銅獎1萬元；優選獎5人，一人5千元獎金；佳作獎10人，一人3千元獎金；入選獎20人，一人1千元獎金。依原成績計算，盧女個人可獨得4萬9千元獎金。

有參賽者發現，盧女獲金獎的照片竟在別人臉書上找到照片出處，提供者為洪姓評審。記者潘奕言／翻攝
有參賽者發現，盧女獲金獎的照片竟在別人臉書上找到照片出處，提供者為洪姓評審。記者潘奕言／翻攝
有參賽者發現，洪姓評審及獲金獎的盧女同為中國攝影學會、高雄攝影學會成員。記者潘奕言／翻攝
有參賽者發現，洪姓評審及獲金獎的盧女同為中國攝影學會、高雄攝影學會成員。記者潘奕言／翻攝

屏東 恆春 攝影比賽

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