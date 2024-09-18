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弱勢家庭遭火災 高市工會行善特攻隊翻新厝解困

中央社／ 高雄18日電

高雄市勞工局發起的「高雄市工會行善特攻隊」今天前往六龜區，共同幫助弱勢家庭「入新厝」，贈予住戶家庭「入厝禮」、「入厝鑰匙」，一起為住戶慶賀重獲新居。

勞工局表示，此次修繕服務對象住在六龜區荖濃里，案主一家為中低收入列冊戶，案主因身體因素無法擔任負重工作，家中經濟多依賴妻子及長女打零工所得支應，次女、三女高職畢業後中斷學業，家中經濟本就不佳。3月間又因住處電線走火，遭逢祝融之災後已無法居住，更無力整修家園。

經特攻隊修繕大隊傾力相助，翻修完成後煥然一新，尤其重新裝潢廚房，讓女主人不用再於屋外簡陋處烹煮，飯菜可在室內飄香。此外，修繕過程中，社福團體得知2個女兒中斷學業，主要難處在於無適當學習環境，特別捐助2套全新書桌，讓她們可以專心準備升學考試，期待透過教育扭轉逆境幫助家庭。

包括高市府原住民事務委員會主委阿布斯、六龜區長陳昱如、高雄市議員高忠德與高雄市社福慈善總會、慈濟慈善基金會等社福團體，以及行善特攻隊幹部今天出席活動。勞工局長江健興代表市長陳其邁頒予各團體感謝狀，透過各界善心相助讓舊厝翻新工程順利完工，祝福案主一家扭轉逆境，安心展開新生活。

為實踐高市府「公平城市、社會共好」施政目標，勞工局團結工會發揮公益力量，整合熱心勞工朋友各項專長，由工會組織成立「高雄市工會行善特攻隊」，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等三大公益服務隊，藉由高雄市社福慈善總會統整勸募，辦理義剪、義演、物資發放、修繕等公益活動

公益活動 六龜 勞工局 高雄市

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