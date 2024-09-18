影／參訪經武酒窖！廈門踩線團盛讚這行程 暢飲酒品受歡迎

廈門踩線團一行今天下午到經武酒窖參訪，探訪酒窖內沉浸式的體驗，參與經武酒窖的過去與未來，大家接連品嘗包括陳高在內的4款酒品，稱讚不已，直說好喝，廈門市旅遊協會秘書長林峰與協會副秘書長王珺瑜還提供不少寶貴的建議，認為可以安排收費行程，但最好能提供每人一個體驗酒杯，讓參與者更有儀式感，相信這個行程應會大受歡迎。

廈門踩線團一行抵金，首站前往金城水頭聚落，除了考察閩南古厝建築群外，也感受昔日金門先民出洋衣錦還鄉的榮光，包括得月樓及金水小學等，對金門的洋樓建築留下深刻的印象，接著前往在地特產業者陳金福號貢糖參訪。

下午15點30分許，一行人又到知名的經武酒窖參訪，包括金門縣觀光處長許績鑫、金酒公司副總經理趙志中等人都到場陪同，金酒公司指出，經武坑道於1983年完工，由軍人徒手打造挖鑿而成，花崗岩層地質加上金門海島型氣候，讓坑道內的天然環境溫濕適宜，適合催陳醇化高梁酒；金酒公司於2016年開始施作大型不鏽鋼酒桶並導入現代化設備，提升儲酒量及酒質、延長醇化，讓儲酒效益發揮最大化。

踩線團員對昔日的戰備坑道現在竟變成金酒的儲酒廠都嘖嘖稱奇，直說「很有意思」；本身是廈門建發國際旅行社集團有限公司總經理的王珺瑜指出，這個景點很不錯，以前來都是參觀酒廠，現在能來參觀經武坑道，他認為，銷售門票沒問題，但在包裝上應該要更下功夫，將門面重新改造。另外，隨門票附贈一瓶小樣酒與體驗式小酒杯，會讓遊客感覺更有「儀式感」。

王珺瑜還建議，最好賣店裡的酒品，都標註「金門必買」、「金門限定」，相信會更吸引遊客的青睞。

趙志中表示，經武酒窖目前供民眾購票參觀，過程中除了認識金酒公司的歷史之外還可以一品蒸餾、二品原漿、三品陳高、四品以金門高粱酒為基酒所做的特色調酒，金酒公司用心準備迎陸客，希望讓大家來此更有感。

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