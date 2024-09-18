澎湖離島70歲長者病發 漁船與巡防艇聯手救援送醫

澎湖最偏遠離島的花嶼一名70歲長者疑因低血壓及敗血症休克，今天在漁船與海巡頂著風浪接力下，平安護送至馬公交由消防局載送三總澎湖分院治療。

海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部下午1時18分許，接獲望安鄉花嶼衛生所通報一名70歲男性長者，因低血壓及敗血症休克，急需後送馬公就醫。

巡防區秉持「時間即生命，速度即希望」，立即通報澎湖海巡隊，派遣線上「10091」巡防艇趕往救援，並通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

花嶼衛生所協調當地的「海滿福6號」漁船，搭載長者與醫護人員等2人出港，於花嶼港外0.2浬處與巡防艇會合順利接駁，以最大安全速度馳返馬公港，在3時22分將老人家交等在港邊的消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。