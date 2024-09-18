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飯店推眷村懷舊風 入住日據時代眷村老房進入懷舊時空

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影

高雄是軍事基地大本營，擁有陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，為讓旅客認識高雄城市獨特的文化底蘊，高雄翰品酒店高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，邀請建業新村以住代護商家集結景點、餐飲、旅宿、手作文創體驗等，讓眷村的魅力及生活感重現，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。

酒店業者林俊宇表示，這次活動主要是由高雄市立歷史博物館穿針引線，邀請包括擔任帶路人的「流動部落」，手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」以及老物雜貨舖的「建業新村8」，提供旅客參加獨一無二的眷村遊程，透過導覽員的帶領，穿越時空了解眷村的歷史故事及建築之美，走進建業新村一探眷村的變遷，與居民互動，感受溫馨的人情味。

高雄市立歷史博物館長李文環表示，旅客來到高雄除了住飯店，眷村民宿也是一種住的體驗，體驗左營海軍眷村的人文風情之外，每一位入住的遊客透過實際行動來保護眷村重要的文化載體，透過政府與民間用心的保存，讓民眾看見眷村的蛻變與重生。

高雄翰品酒店從9月至11月推出兩天一夜「來去眷村串門子」、三天兩夜「來去眷村住一晚」住房專案，帶民眾參觀全臺規模最大的眷村文化保留園區。「再見捌捌陸臺灣眷村文化園區」坐落左營明德新村，由六大棟建物組成，除了展示歷史脈絡與生活小物，也透過舉辦活動重現眷村文化特色與情懷，讓民眾在靜謐的眷舍，體會眷村過往的歷史。

高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，歡迎各地旅客一起來體驗眷村生活懷舊時光。記者劉學聖／攝影

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