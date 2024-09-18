高屏2快通過環境部專案小組初審 屏縣府盼高鐵盡速定案

高雄-屏東間東西向第2條快速公路今通過環境部二階環評專案小組初審，待補正資料後即可送進環評大會審查。屏東縣政府表示，除表達感謝外，轉達縣長周春米期待，未來從屏東端先施工，讓高屏便捷交通帶動產業發展，讓S科技廊帶再往前跨進。

屏東縣政府表示，高屏2快與高鐵延伸屏東，無論服務需求或目的都不相同，對城市間的鏈結程度也不相同。兩個重大交通建設無法比較，也沒有競合性。

縣府指出，高屏為同一生活圈，高屏2快跨越銜接台1線、台3線，以及國1、國3、國7、國10等重要道路，完工後可紓解台88線及台1線交通壅塞問題，縮短屏東到高雄的旅行時間，使屏東縣居民往返高雄更為便利。

縣府表示，無論是高屏2快或是高鐵延伸屏東計畫，都是屏東交通發展關鍵拼圖，更是均衡區域發展、串聯南北產業廊帶的重要血管，各案將持續促請交通部審慎規畫、加速辦理。