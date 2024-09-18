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澎湖百年宮廟石碑調查 文化資產保存與傳承

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖開發比台灣早400年，其中石碑文物最具承載文化典故。澎湖縣文化局今年起進行石碑共25案列冊追蹤第二階段文物調查研究，守護澎湖珍貴文化資產，確保得到妥善保護和傳承。

為深化及守護澎湖珍貴文化資產，文化局啟動「113－114年澎湖縣列冊追蹤文物－石碑類調查研究計畫」。計畫針對澎湖地區17間廟宇，共25案列冊追蹤的石碑文物進行第二階段文物調查研究，並自今年8月起持續14個月，委由倢偲文物修護工作室負責執行。

這次調查研究從多方面入手，先對每一塊石碑文物歷史脈絡進行深入分析，接著從碑文內容進行詳盡記錄與解讀。此外，研究團隊將進一步就石碑材質與保存狀況進行檢視與分析，這些資料彙整有助揭示石碑文物承載文化資產價值。

計畫主持人曾國棟在碑碣文物研究方面有豐富經驗，他表示，透過對25案石碑文獻資料進行深入爬梳和田野調查，以及對石碑材質及其保存環境分析，進一步了解澎湖石碑工藝技術、材質特性以及劣化狀況，才能真正彰顯石碑在歷史記錄中重要性與價值。這些資料將為未來保存和維護工作提供重要依據，確保珍貴文化資產能得到妥善保護和傳承。

文化局長洪棟霖表示，澎湖全縣大小宮廟有200多座，自104年至109年已進行澎湖122座百年以上宮廟文物調查，列冊有匾、額、楹聯、神轎、磨石子香爐、石碑等19大類700多項文物。百年列冊宮廟「石碑類」共72案，其中國定古蹟「澎湖天后宮」，早年整修時出土的明萬曆32年鐫的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」古碑，經文化部審定為「國寶」來保存，最有歷史價值。

文化局博物館科表示，期望這次計畫深入挖掘碑文中記載人物、事件與廟史間關聯性，讓更多人了解澎湖地區珍貴石碑文物。透過研究提升民眾對澎湖歷史與文化傳承認識與珍視，讓這些具歷史意義文物不僅僅是靜態存在，而是活生生文化記憶，促進在地文化重視與尊重。

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