快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

為迎陸客赴金旅遊…廈門踩線團抵金考察 陳玉珍：現在是重新開始階段

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，首站到得月樓參訪並合影。記者蔡家蓁／攝影
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，首站到得月樓參訪並合影。記者蔡家蓁／攝影

繼大陸文化及旅遊部在上月30日發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」後，為迎接陸客來金旅遊，在金門縣政府及在地旅遊業邀請，廈門旅遊協會踩線團一行13人今天中午抵金，對此，金門籍立委陳玉珍表示，除了踩線團，首發團也在進行中，她說，陸客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，相信踩線團來，會給金門很好的意見。

廈門踩線團由廈門市旅遊協會秘書長林峰率團，成員共有13人，皆是廈門地區重點組團社幹部，今天中午抵金，展開為期三天兩夜的金門考察與旅遊交流，金門縣政府特別在船邊安排大鼓及舞獅表演，鑼鼓喧天，喜迎旅遊踩線團。

陳玉珍表示，現在是踩線團，很快的首發團也在進行中，她認為，大陸遊客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，以往大陸人民來金門旅遊，已奠定了很好基礎，相信金門一定會更強化服務品質與旅遊設施，而唯一不變的是金門人的熱情，此次踩線團來，會給我們旅遊業者很好的意見，希望團客或自由行能很快到來，大家張開雙手，歡迎大陸遊客。

她也證實，21名的陸客首發團，即將在22日過來金門；問她首發團的人數，會不會不如預期，陳玉珍說，主要是限制30人以下，她說，大家都希望程序上做的完備一點，首發團是一個象徵性，希望有一個好的開始，做出口碑。

當記者詢問今天為何缺席？陳玉珍說，她人在台灣，她也提到，踩線團是旅行業者的事，說不定首發團來的時候，她會回來參加，她說，民代的工作就是幫忙把環境弄好，事情弄成功，陳玉珍強調，「自己一向做實事」，剪綵的工作，她沒有很熱衷，像先前的0214陸船翻覆與阿兵哥釣客遭滯留一事，也都是她先去溝通好，後面再進行。

至於陸委會主委邱垂正在受訪談到禁團令，表示兩岸觀光障礙仍在於中方，期待兩岸能有健康有序的交流。陳玉珍表示，兩方各自有各自堅持的部分，相信有很多東西，還是可以互補，像陸生的部分，她認為，大家應多多溝通瞭解，互相體諒對方的立場，相信還是會迎來正面的結果。

在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人到碼頭迎接。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人到碼頭迎接。記者蔡家蓁／攝影
國民黨籍立委陳玉珍表示，陸客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，相信踩線團來，會給金門很好的意見。圖／本報資料照片
國民黨籍立委陳玉珍表示，陸客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，相信踩線團來，會給金門很好的意見。圖／本報資料照片

廈門 考察 金門 陳玉珍 陸客

延伸閱讀

立委陳玉珍服務處遷至國民黨金門縣黨部 宣告合署辦公

柯文哲涉京華城案今再開羈押庭 陳玉珍認為不樂觀

兩岸通水惹生態麻煩 陳玉珍願跟大陸反映「從源頭做管控」

不滿執政黨把金門腔當台語 陳玉珍：凍刪文化部相關預算

相關新聞

暌違5年！廈門踩線團終於來金 府會首長碼頭迎賓

在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門縣副縣長李文良表示，對金門觀光量能及表現，深...

廈門踩線團抵金 陳玉珍：赴金旅遊現是重新開始階段

繼大陸文化及旅遊部在上月30日發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」後，為迎接陸客來金旅遊，在金門縣政府及在地旅遊業...

和蔡英文搭船暢遊高雄港灣 陳其邁笑喊：她以前來高雄都來去匆匆

前總統蔡英文昨天到高雄，與市長陳其邁搭乘「文化遊艇」，沿途欣賞海景風光。陳其邁今天說，蔡英文曾說來高雄都來去匆匆，藉這次...

小琉球陸蟹常遭路殺 鵬管處設50面反光路牌提醒減速

每年5至10月是小琉球陸蟹產卵季，陸蟹會由陸上經環島公路到海邊產卵，卻常遭往來車輛「路殺」。為了保護陸蟹，大鵬灣國家風景...

影／廈門踩線團抵金 金門議長透露首發團這天要來了

期盼了好久的廈門旅遊協會組織的踩線團終於抵金，此次成員共有13人，但全程低調不受訪；到場接船的金門府會首長在受訪時都透露...

串連青年力量！距離再遠也要在屏東收穫節遇見你 9月21日登場

每年7到9月，是屏東縣原鄉部落收穫季節，也是感謝祖靈，祈求來年豐收與分享收穫喜悅的時刻，為延續這份感動與感恩，屏東縣20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。