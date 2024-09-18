為迎陸客赴金旅遊…廈門踩線團抵金考察 陳玉珍：現在是重新開始階段

繼大陸文化及旅遊部在上月30日發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」後，為迎接陸客來金旅遊，在金門縣政府及在地旅遊業邀請，廈門旅遊協會踩線團一行13人今天中午抵金，對此，金門籍立委陳玉珍表示，除了踩線團，首發團也在進行中，她說，陸客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，相信踩線團來，會給金門很好的意見。

廈門踩線團由廈門市旅遊協會秘書長林峰率團，成員共有13人，皆是廈門地區重點組團社幹部，今天中午抵金，展開為期三天兩夜的金門考察與旅遊交流，金門縣政府特別在船邊安排大鼓及舞獅表演，鑼鼓喧天，喜迎旅遊踩線團。

陳玉珍表示，現在是踩線團，很快的首發團也在進行中，她認為，大陸遊客赴金旅遊已中斷5年，現在是重新開始的階段，以往大陸人民來金門旅遊，已奠定了很好基礎，相信金門一定會更強化服務品質與旅遊設施，而唯一不變的是金門人的熱情，此次踩線團來，會給我們旅遊業者很好的意見，希望團客或自由行能很快到來，大家張開雙手，歡迎大陸遊客。

她也證實，21名的陸客首發團，即將在22日過來金門；問她首發團的人數，會不會不如預期，陳玉珍說，主要是限制30人以下，她說，大家都希望程序上做的完備一點，首發團是一個象徵性，希望有一個好的開始，做出口碑。

當記者詢問今天為何缺席？陳玉珍說，她人在台灣，她也提到，踩線團是旅行業者的事，說不定首發團來的時候，她會回來參加，她說，民代的工作就是幫忙把環境弄好，事情弄成功，陳玉珍強調，「自己一向做實事」，剪綵的工作，她沒有很熱衷，像先前的0214陸船翻覆與阿兵哥釣客遭滯留一事，也都是她先去溝通好，後面再進行。

至於陸委會主委邱垂正在受訪談到禁團令，表示兩岸觀光障礙仍在於中方，期待兩岸能有健康有序的交流。陳玉珍表示，兩方各自有各自堅持的部分，相信有很多東西，還是可以互補，像陸生的部分，她認為，大家應多多溝通瞭解，互相體諒對方的立場，相信還是會迎來正面的結果。