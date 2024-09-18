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高市府規劃亞灣設「高雄金融科技創新園區」 高雄場說明會登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄市政府規劃在亞灣設立「高雄金融科技創新園區」，18日於高雄「大港創艦」新創基地舉辦推廣說明會。圖／高市經發局
高雄市政府規劃在亞灣設立「高雄金融科技創新園區」，18日於高雄「大港創艦」新創基地舉辦推廣說明會。圖／高市經發局

高雄市政府規劃在亞灣設立「高雄金融科技創新園區」，18日於高雄「大港創艦」新創基地舉辦推廣說明會，邀請一卡通及中國信託分享經驗，吸引超過40家新創企業、公協會與法人學研機構參與。經發局將於近期公告企業進駐申請，並提供「一免、兩減半」的租金優惠，歡迎符合產業領域的企業踴躍申請。

高雄市經發局長廖泰翔表示，自北部說明會以來，反應熱烈，顯示新創業者對高雄未來發展充滿信心。高雄憑藉智慧製造及國際物流樞紐的優勢，配合數位轉型及淨零轉型的推動，提供了發展國際金融科技的優良條件。特別感謝金管會看好高雄，與市府合作成立台灣南部首座「高雄金融科技創新園區」。

該園區由清華大學、中國信託、工研院、安侯建業會計師事務所及台北市電腦商業同業公會共同營運，結合學界與業界力量，促進金融科技創新合作，帶動人才與資金落地高雄，創造金融科技創新工作機會。

金管會指出，高雄園區的設立，不僅配合行政院「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，更以「數位轉型」和「淨零轉型」為雙軸，培育台灣綠色金融科技專業人才。金管會將全力支持園區的營運計畫，並提供相關法規及發展支持，確保園區策略符合市場需求，為業者及新創團隊提供友善的發展環境。

中國信託指出，中國信託金融控股公司作為永續金融先行者聯盟成員，旗下中國信託商業銀行致力於數位金融及永續金融的發展，並推動企業脫碳轉型。此次將與高雄園區合作，推進綠色金融科技應用及永續轉型。

說明會上，特別邀請高雄金融業者iPASS一卡通副總經理闕大順，分享企業在數位科技領域的前瞻成果。iPASS一卡通邁入十周年，專注於數位科技的開發與綠色金融服務，並已獲得BSI綠色數據認證，未來將繼續推動創新應用，協助企業實現2050年淨零碳排的目標。

高雄市經發局進一步說明，園區設置於高軟園區，緊鄰臺灣碳權交易所、高雄淨零學院及IBM高雄軟體科技整合服務中心，形成金融科技與智慧科技的產業聚落。進駐企業將享有「一免兩減半」的租金優惠，並有機會參與國際金融科技展及媒合在地業者進行創新實證合作。

一卡通 金管會 金融科技 高雄市

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