屏東伯公照護站職訓納客語 共同語言讓長輩感親切
屏東縣府推動31處伯公照護站照顧客庄長輩，今年與長照機構合作將客語納入職前訓練課程，目前照服員精通客語比例與縣內客家人口比例符合度近90%，共同語言讓長輩感到親切。
屏東縣政府客家事務處長李明宗表示，為讓客語服務納入醫療及長照服務體系，今年首度與長照機構合作，將客語納入照服員的職業訓練課程，目前縣內客家人口比例為23%，精通客語長照服務人員比例為20.66%，照服員精通客語比例與客家人口比例符合度近90%。
李明宗指出，未來將持續開辦客語課程，盼能盡速達成100%目標。共同語言的親切感，讓長輩們更願意走入站點，也成為傳承客語文化的重要推手。
李明宗表示，縣府推動31處伯公照護站，其中內埔鄉燈籠花社區營造協會以青銀共融與老幼同樂模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力，進而再造高齡社區，其中，老、中、青三代的特色，成為全國首創青銀共融的示範點。
縣府今天發布新聞稿指出，內埔國中3年級的黃子芯是站點學員，已通過初級客語認證；內埔國小4年級的陸唯宸分享，到伯公照護站印象最深刻的是可以學習客家話與做手作。
燈籠花社區營造協會社工師黃崇能說，伯公照護站除了長輩與孩童一起同樂，在每次活動課程前，站點內的實習生與畢業生們會實際走訪客庄與長輩互動，達成青銀共融目標。
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