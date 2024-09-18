和蔡英文搭船暢遊高雄港灣 陳其邁笑喊：她以前來高雄都來去匆匆

前總統蔡英文昨天到高雄，與市長陳其邁搭乘「文化遊艇」，沿途欣賞海景風光。陳其邁今天說，蔡英文曾說來高雄都來去匆匆，藉這次分享亞灣發展，也感謝她大力支持高雄。

蔡英文、陳其邁昨天在臉書（Facebook）分享2人一同在亞洲新灣區搭乘文化遊艇的照片。蔡英文讚嘆高雄越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團帶動人流，大家一起見證高雄的改變與城市的進步。

陳其邁今天出席教師表揚活動時談及此事，他說，「小英總統過去8年都是非常忙碌、辛苦」，她也曾開玩笑說，每次來高雄都來匆匆、去匆匆，沒有一次好好地把高雄閱讀過一遍。這次特地安排讓她好好地在高雄旅遊，「過去都吃便當，昨天也特地留下來吃午餐」，歡迎她常來。

陳其邁說，過去蔡英文大力支持亞灣區發展，不管是在5G AIoT或是亞灣2.0計畫，讓高雄市在亞灣的發展及產業都能夠快速轉型、升級。尤其在6櫃、7櫃發展，更加強高雄港的競爭力。

陳其邁說，這次是趁著蔡英文行程之餘，安排高雄旅遊，而蔡英文也問了好多問題，包括像是黃色小鴨怎麼吸引那麼多人到高雄、演唱會經濟如何運作等，讓高雄從重工業轉型為宜居、觀光城市。此外，蔡英文也分享國政治理的經驗。

陳其邁昨天在臉書上說，與蔡英文一起搭文化遊艇，行經駁二、高流等，細數高雄港灣的逐步轉變，「也感謝小英總統對高雄建設的大力支持」。