小琉球陸蟹常遭路殺 鵬管處設50面反光路牌提醒減速

每年5至10月是小琉球陸蟹產卵季，陸蟹會由陸上經環島公路到海邊產卵，卻常遭往來車輛「路殺」。為了保護陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處在環島公路旁設置反光路牌，提醒駕駛人放慢速度，預計全島設置50面，目前已設置一半。

在國旅普遍衰退下，小琉球觀光仍屹立不搖，但湧入大量人潮對生態造成極大負荷，除了海龜及潮間帶海洋生物受影響外，下海產卵的陸蟹也常在過馬路時遭路殺，在產卵季時可見到路面上一塊塊「蟹餅」。

其中路殺熱點為落日大道、厚石公路、山豬溝、肚仔坪、旭日亭、美人洞等處路段；為了保育陸蟹，鵬管處與在地陸蟹志工合作，在環島公路上陸蟹出沒熱點設置「小心陸蟹」反光牌面，提醒路過車輛降速。

路牌設在路旁，小小一面約只到膝蓋高，希望降低對環境及生態衝擊，也不影響駕駛人視線。鵬管處表示，因陸蟹產卵在晚上，牌面具反光效果，車燈一照非常明顯，能達到很好的提示效果；全島預計設立50面，目前已完成一半。

鵬管處之前已在環島公路美人洞路口擋土牆面，彩繪護蟹大型噴圖；也與保育志工跟民間機車出租業者溝通，在機車貼上「小心陸蟹、放慢車速」貼紙，提醒遊客騎車減速。鵬管處提醒，小琉球很多路段沒有路燈，騎車減速不僅能保護陸蟹，也能降低車禍發生，對人、蟹生命都有保障。