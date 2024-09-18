影／廈門踩線團抵金 金門議長透露首發團這天要來了

期盼了好久的廈門旅遊協會組織的踩線團終於抵金，此次成員共有13人，但全程低調不受訪；到場接船的金門府會首長在受訪時都透露，除了踩線團外，首發團預計最快周日就能成行，金門縣議長洪允典表示，接下來首發團21人，預計22日就會成行，不過他認為人太少，希望首發團的規模能超過百人，這方面會，他們還會再去努力溝通一下。

洪允典今天偕同議員陳泱瑚、王秀玉、石永城、洪鴻斌、張雲量、陳錦偉、王國代等8人到水頭碼頭迎接踩線團，洪允典欣喜的說，日前議會前往的北京訪問團，參與的議員今天全都到齊，他提到，北京方面給予的承諾兌現，今天踩線團的到來，是議員與大家共同努力，才有今日成果，感謝北京配合，接下來也會與陸委會溝通，他說，陸委會在先前溝通過程中也有承諾，將來如果有申請應該都會允許。

議員陳泱瑚也說，主要是8月20日北京邀請縣議會到北京交流溝通，才有今天的踩線團，這代表金門鄉親的期許終於實現，希望在十月一日之前真正開放陸客到金門旅遊，這是全體鄉親的期待也是議會努力的地方，樂見廈門踩線團到金門，他相信這條路接下來會越來越順暢。

陳泱瑚認為，此次踩線團來的期程是有提前，他轉述，當初北京透露，單單作業程序就需要耗時約一個月，但在議會訪問過程中，北京高層表達不會讓訪問團「空手而回」，該團回到金門之後就有新聞發佈，所以他認為開放的時間是有提前的，這也有益於金廈同城化、融合的發展。

金門副縣長李文良則表示，相信踩線團來了之後，可以感受到金門上下做好準備歡迎他們到來，縣府也有信心踩線團一定會對金門旅遊能量留下好的印象，接下來藉由他們踩線得到回饋，如果可以給予意見，縣府也可以再去增進，強化旅遊資源。

他也透露，除了踩線團，睽違5年的旅遊團部分，首發團據說已經提出申請，希望在兩岸政府支持下，審查程序能夠盡快完成，如果一切順利的話，最快在22日迎接首發團的到來，他說，疫情前陸客來金門，一年約有40萬到45萬的旅遊人數，這40多萬人數肯定會對金門旅遊界甚至各行業有幫助，我們也很期待。