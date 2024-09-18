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串連青年力量！距離再遠也要在屏東收穫節遇見你 9月21日登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。記者劉星君／攝影
屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。記者劉星君／攝影

每年7到9月，是屏東縣原鄉部落收穫季節，也是感謝祖靈，祈求來年豐收與分享收穫喜悅的時刻，為延續這份感動與感恩，屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。

屏東縣長周春米表示，屏東擁有豐富原住民文化，收穫祭是其中最精采一環，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意。

縣府原民處表示，收穫節會輪流由一個山地原鄉做傳統文化演藝，今年是由獅子鄉草埔部落負責，也是第八個山地原鄉登場，演繹集結孩子、青年，還有部落長者共同參與展演，體現了世代傳承的精神。

2024收穫拿麼多主題為「青年力量串聯」，從6月起，開始至各原鄉辦理青年串聯說明會，集結各鄉青年共同參與及籌畫2024收穫拿麼多，並希望能在收穫節的前置與活動現場賦予部落與青年參與其中的角色，讓每個族人都可以因著有各種方式可以共同籌辦及參與而凝聚，今年的所有環節，包含市集、布置、領唱、文化互動體驗等等，都是從部落的在地力量聚合而來。除了完美呈現之外，也更賦予所有出現在收穫節事物深刻的文化意義與價值。

原民處表示，今年的儀式特以「小米釀」作為彼此間串聯信物，體現文化永續與傳承的精神，不分部落和族群。收穫節市集邀集部落在地品牌與文青質感作為主題，以「自然材料」及「常見之部落風格素材」作為布置設計，強調「簡約、質感」輕市集概念。

晚間舉行「青年之夜」，聚集屏東各原鄉的原住民青年，有古謠及流行音樂演唱，以及豐富的舞蹈與藝文表演，展現從屏東土地上長出來的部落青年力，讓文化延續。

屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。圖／屏東縣府原民處提供
屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。圖／屏東縣府原民處提供
屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。圖／屏東縣府原民處提供
屏東縣2024年原住民族年度最大盛事「收穫拿麼多！」，本月21日屏東縣立體育館前草地展開，今年主題是青年力量串聯，「距離再遠，也要在屏東收穫節遇見你！」。圖／屏東縣府原民處提供

原住民 青年

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