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台中國際動畫影展10月登場 9月20啟動售票

中央社／ 台中18日電

「2024台中國際動畫影展」將於10月18日到27日登場，台中市新聞局今天宣布影展售票9月20日中午正式開賣，預購套票可享早鳥優惠價，還有限定角色IP獨家禮。

台中市影視發展基金會主辦的「2024台中國際動畫影展」將於10月18日到27日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，市府上午舉辦影展售票起跑儀式，由市府新聞局長欒治誼、動畫影人謝文明、邱立偉及演員連俞涵，一起為邁入10週年的動畫影展暖身宣傳。

欒治誼表示，台中國際動畫影展自2015年辦理至今，今年迎來10週年慶典，是台灣動畫界的重要里程碑，今年推出限量「我愛TIAF早鳥套票」，超優惠價格每套8張520元，還加贈「TaiChill Friends」10週年限定保溫杯、海報及明信片套組。

節目總監王綺穗指出，這次影展以雙開幕片為10週年揭開序幕，邀請獲安錫國際動畫影展大獎的「喵的奇幻漂流」首度來台獻映，還有在台掀起排球熱的劇場版「排球少年！！垃圾場的決戰」，也將在影展期間舉辦「應援場」；至於閉幕片則有台灣首映的「逃出魔幻風之國」，這部片的製作團隊深受日本吉卜力及法國經典動畫影響，以奇幻國度為背景，獲觀眾青睞。

台灣本土動畫「八戒」導演邱立偉及演員連俞涵也到場宣傳，邱立偉表示，製作動畫需要耐心及很多人手，對創作者而言，都希望被看到，感謝有這個影展讓大家看到。

連俞涵說，她在影片要上映前才完成配音，「八戒」有多語版本，很開心可以用客語為影片配音，也很開心可以擔任動畫的配音演員。

動畫 排球

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