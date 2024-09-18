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高市神農市集登場 推廣時令水果柚子料理秀

中央社／ 高雄18日電

高雄神農市集週末將在凹仔底公園舉辦，集結百攤高雄各地區最新鮮的農產品，搭配時令蔬果，「神農百味料理秀」推出應景的柚子沙拉；食農教育推廣將分享點心「南宋雪月」。

高雄市農業局表示，入秋首場神農市集將在21日、22日登場，不少人喜愛的「食農教育推廣活動」邀請到「松鼠與魚自然甜點」現場教授健康點心「南宋雪月」，除此之外，現場還規劃眾多舞台表演和互動體驗，讓市民在秋高氣爽的時節，愜意輕鬆度過愉快的週末。

農業局今天透過新聞稿表示，神農市集致力促進在地農業發展、支持本地小農以及提倡健康飲食文化，不僅是一個提供消費者採購新鮮、優質農產品的場所，更是一個推動農業知識普及、倡導有機永續耕作重要平台。民眾可以透過市集了解在地農業生產的價值，並藉此支持在地農業經濟。

農業局也說明此次活動亮點，中秋節剛過，不少民眾歡度節慶吃多了大魚大肉後，格外需要補充蔬菜水果均衡飲食，活動邀請高雄市餐飲工會職業工會監事蔡光大，以高雄在地當季的蔬果為主角，並利用柚子作為陪襯製作清爽可口的沙拉美食。

「松鼠與魚自然甜點」主理人劉上銘，現場教學「南宋雪月」，運用糯米粉及米穀粉包餡成形，採低油、低糖方式製作甜點，不需要蒸製及烘烤，口感細膩且入口即化，配合四季春做成雙色琉璃色，製作出一道甜而不膩的點心。

神農市集於每月第4個禮拜週六、週日下午3時到9時在凹子底森林公園舉辦，歡迎民眾加入神農市集LINE帳號，即可免費享好康，並即時掌握參展小農、神農百味料理秀、食農教育等相關活動。

甜點 食農教育 點心

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