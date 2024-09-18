高雄輕軌黃色路口 行人常誤闖

高雄輕軌路線成圓，沿線59處路口常發生事故，捷運局在輕軌軌道與一般道路交會處畫設黃色警示鋪面，提醒禁止臨停及路人穿越，不少人仍誤認是人行道而擅闖，上半年共20起路人違規，且車流量大的路口不少鋪面破損。議員指鋪面易髒汙或殘留輪胎痕，影響市容。

捷運局表示，黃色鋪面係提醒用路人勿停留該區域，因採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕跡，如有標示效果不佳或過度髒汙，會派員補繪及清理。

截至今年8月，高雄市各路口總共發生17件車輛在路口撞上輕軌列車事件。為防止事故發生，捷運局在輕軌與一般道路的共用交叉路口範圍地面，繪製大面積黃色警示區域，以提醒駕駛行經區域時，禁止駐停並盡速通過。

警方說，黃色區域「禁止左轉車輛臨停」，左轉車輛務必停在左轉專用道等待並依號誌左轉，若停在黃色鋪面，將依道路交通管理條例開處600元以上1800元以下罰鍰。

黃色區域也禁止行人通行，但實際觀察，不少民眾從輕軌下車後仍會直接闖黃色區域穿越道路，遭站崗保全制止，類似事件層出不窮，有市民抱怨，黃鋪面和月台間沒有圍籬，周圍也沒寫禁止行人穿越字樣，容易誤闖。經統計，今年上半年已發生20起因路人違規，導致輕軌路口擦撞事故。

此外，凱旋中華站、大順民族、凱旋公園、聖功醫院等大型路口均有鋪面破損嚴重及髒汙情形。

市議員張博洋表示，輕軌共用路口採用黃色鋪面，材質容易藏汙納垢，尤其車流量較大的路段汙損更嚴重，影響市容景觀，且黃色路面常造成民眾誤會是人行道而誤闖，希望捷運局全面改善黃色路面髒汙情況，減低民眾誤闖。