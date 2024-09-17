凱米颱風後屏東縣開放撿拾漂流木 僅限縣民撿拾
今年7月底凱米颱風過境，屏東縣境內河川、海灘、海岸浮覆地遍布許多漂流木，經各機關清理後，屏東縣政府公告自由撿拾漂流木區域，撿拾期限至下一次中央氣象署發布陸上颱風警報或豪雨特報為止，凡設籍於屏東縣居民得自由撿拾。
屏東縣行政區域開放撿拾的海岸浮覆地及沿岸海堤區域，包括新園鄉鹽埔村及共和村，東港鎮鎮海里，林邊鄉水利村，佳冬鄉塩豐村、燄塩村、賴家村，枋寮鄉大庄村、新龍村、枋寮村、保生村，枋山鄉加祿村、嘉和村、枋山村、善餘村、楓港村，及車城鄉的海口村、福安村、新街村、射寮村等。
國有林區域外，中央管河川的高屏溪水系、東港溪水系、四重溪水系，及縣管河川的林邊溪、率芒溪、枋山溪、楓港溪、保力溪、七里溪、石盤溪的河道兩岸及出海口範圍，當地民眾亦可自由撿拾漂流木，但禁止使用機具搬運野溪、河川區域內的漂流木。
屏東縣政府也醒，各水庫蓄水範圍、港口、軍事區域、國有林區域、國家公園及國家風景區範圍非開放區域，不得撿拾。另得撿拾對象僅限設籍屏東縣居民，撿拾者務必隨身攜帶身分證件，並隨時注意氣象資訊及自身生命安全。
林業保育署屏東分署提醒，撿拾漂流木不得裁切，並需符合末徑小於20公分且長度小於2公尺，或重量小於50公斤，無政府註記或啟印標記等，如有撿拾具註記之漂流木，應通報屏東分署潮州工作站或恆春工作站保管。
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