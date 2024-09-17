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減少1次性塑膠袋 馬祖超商特產店購物享3%回饋金

中央社／ 連江縣17日電

為減少使用1次性塑膠袋，連江縣政府環境資源局今年持續舉辦購物金回饋活動，至年底前，民眾於指定超商、特產店使用環保購物袋，即可享3%回饋金。

連江縣環境資源局告訴中央社記者，馬祖位處離島，處理垃圾不易，為減少1次性塑膠袋使用，在中央補助下，推出自備環保袋享3%回饋金，搭配縣內既有的超商現煮飲料杯扣10元、環保杯「卡蹓杯」免費租借等政策，盼在地民眾與觀光客都能協助垃圾源頭減量。

環資局指出，民眾持環保購物袋前往縣內20間指定超商、特產店等購買菸酒以外商品，即可享3%的購物回饋，每張發票回饋金額上限為200元。除部分採現場抵扣的特產店外，其餘合作店家須憑實體發票上「自備環保袋享優惠」章，每週四於指定地點兌換悠遊卡儲值金。

環資局強調，回饋金編列預算總額為新台幣20萬元，依照目前民眾兌換進度，應可回饋至年底。此外，若單筆發票消費金額低於新台幣33元，仍享有1元回饋金，呼籲民眾可蒐集多筆發票後，一次兌換。

根據環資局統計，因馬祖無焚化爐設施，各鄉雖有簡易垃圾掩埋場，但仍須將一般廢棄物以船隻運至基隆，進行最終處理作業。而112年一般廢棄物轉運數量，南竿鄉1482.59噸，北竿鄉651.59噸，莒光鄉201.29噸，東引鄉361.84噸，合計約2697.31噸。

活動指定店家可參考以下網址：https://reurl.cc/GpGbpx

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