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蔡英文偕陳其邁「搭遊艇逛港都」 讚高雄城市進步

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書
前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書

前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧，許多國際級歌手相繼來港都開唱，大家都能見證高雄改變與城市的進步，陳其邁則感謝蔡在位時對高雄建設的大力支持；2人在今日中秋節分別在臉書公開照片，期許高雄越來越好。

陳其邁日前與蔡英文一同搭乘文化遊艇，參訪駁二特區、高雄流行音樂中心等地，陳事後在臉書發文說「（沿途中）細數高雄迷人港灣的逐步轉變，感謝小英總統對高雄建設的大力支持」，他舉例中央不斷支持國艦國造、高雄大眾交通運輸、社會住宅、科學園區建置等，為年輕家庭減輕負擔，同時照顧老人家、小朋友。

陳其邁說，感謝總統賴清德就任後持續推動均衡台灣，主導智慧科技大南方計畫，強化高雄發展，帶領臺灣繼續進步。蔡英文也在臉書發文說，她到高雄「亞洲新灣區」搭文化遊艇，欣賞海景風光，覺得心情放鬆，沿途各景點代表著高雄繁榮、吸引國內外觀光客的核心，國際級歌手來港都開場，也讓當地越來越熱鬧，見證城市改變與進步。

許多高雄市議員在臉書貼文留言「歡迎小英總統來高雄遊玩」、「中秋節快樂，我們會一起讓高雄更好」，高市議長康裕成也說「蔡總統中秋快樂」。高市文化局將原紅毛港文化園區專屬遊艇改為「高雄文化遊艇船隊」，經港務公司核准推出4條主航線，串聯「打狗英國領事館文化園區」、「棧貳庫KW2」與「紅毛港文化園區」，成為全國唯一的水岸三大文化園區優惠套裝行程。

前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書
前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書
前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書
前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧。圖／翻攝自陳其邁臉書

中秋節 蔡英文 遊艇

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