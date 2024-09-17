蔡英文偕陳其邁「搭遊艇逛港都」 讚高雄城市進步

前總統蔡英文日前到高雄與市長陳其邁一同搭乘高雄港「文化遊艇」，參訪亞洲新灣區、駁二特區、高雄流行音樂中心等地，她沿途讚嘆高雄越來越熱鬧，許多國際級歌手相繼來港都開唱，大家都能見證高雄改變與城市的進步，陳其邁則感謝蔡在位時對高雄建設的大力支持；2人在今日中秋節分別在臉書公開照片，期許高雄越來越好。

陳其邁日前與蔡英文一同搭乘文化遊艇，參訪駁二特區、高雄流行音樂中心等地，陳事後在臉書發文說「（沿途中）細數高雄迷人港灣的逐步轉變，感謝小英總統對高雄建設的大力支持」，他舉例中央不斷支持國艦國造、高雄大眾交通運輸、社會住宅、科學園區建置等，為年輕家庭減輕負擔，同時照顧老人家、小朋友。

陳其邁說，感謝總統賴清德就任後持續推動均衡台灣，主導智慧科技大南方計畫，強化高雄發展，帶領臺灣繼續進步。蔡英文也在臉書發文說，她到高雄「亞洲新灣區」搭文化遊艇，欣賞海景風光，覺得心情放鬆，沿途各景點代表著高雄繁榮、吸引國內外觀光客的核心，國際級歌手來港都開場，也讓當地越來越熱鬧，見證城市改變與進步。