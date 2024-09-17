高市青年局青創補助助攻 高雄老宅餐廳入選必比登

高雄餐廳「小燉食室」今年首度入選米其林必比登推介，老闆娘楊育涵除堅持食材選用，從攤販起家一路築夢終獲國際肯定，讓她深感青創補助的重要，讓創業之路得以如願。

「小燉食室」位於前鎮區廣西路一處老宅改造社區內，前身為台電員工宿舍，舊宿舍內保有古董冷氣，楊育涵採用木質內裝，搭配門前樹蔭，無論店裡店外都散發著復古氛圍，愜意的用餐環境，適合等餐稍坐、吃飽走走。

楊育涵與南漂的先生楊庭懿共同經營「小燉食室」，兩人原都是西餐底，楊庭懿曾任職義式餐廳，但有感台灣民眾不會天天吃披薩、義大利麵，也或許懷念家鄉，想開一間貼近台灣家常滋味的店，讓顧客能每週來店裡靜靜品嚐家的味道。

高雄市青年局長張以理指出，近來老屋改造經營餐廳的案例頻繁，透過青創政策扶植進駐青年，不僅保留舊宅韻味、延續價值，更讓平凡美味發揚光大，得到必比登肯定，可謂一舉數得。

楊育涵說，「借錢對年輕人而言是件可怕的事」，創業過程中，還好有青年局青創補助，補貼老屋進駐負擔的租金與營業器具，確實減緩不少壓力。而青創政策的支持，給了少年創業的頭家有邁步前進的動力

「小燉食室」主打5種湯品，牛肉湯有清燉、紅辣辣兩樣濃淡口味、整隻鴨腿入菜的「當歸鴨棒棒」、湯頭辣中帶甘的「剝皮辣椒蛤蠣雞」，還有溫潤暖胃的「黑早冬菇土雞腿」。搭配主食「卵黃米飯」、「苦茶油麵線」，家常菜色猶如媽媽燉煮充滿家的味道。

楊育涵說，「小燉食室」品項皆以義大利Sosalt海鹽調味，牛肉選用巴拉圭草飼牛肋條。堅持本土食材，精心挑選台灣中南部農特產，例如岡山剝皮辣椒、雲林文蛤、新社黑早冬菇都是入菜清單。米飯嚴選台日混血「台南16號」越光米，所有餐食堅持原型原味，以蔬菜熬煮代替味精甜味、用優質肉品取代便利的加工食材。

楊育涵說，因喜歡古文「斯是陋室，唯吾德馨」，希望將生活感融入料理呈現給客戶，店裡雖由舊宅整修、門店也不大，卻能把平凡美味傳遞出去，創業初衷貼近必比登精神。她也分享，有客人從懷孕時就常來光顧，如今小孩已能在店外跑跳嬉戲，見證「小燉」跟著孩子一同成長備感欣慰。