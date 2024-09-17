高雄推動國際觀光 香江遊客首選

為行銷國際觀光，高雄市觀光局鎖定來台第2多的香港遊客，與航空公司、旅行社及飯店合作，邀請香港旅行業者來高雄踩線，並吸引大型壽險公司組織超過200人團體來高辦理獎勵旅遊。

依觀光局數據，統計至今年7月止，香港來台旅客人數約67.6萬人次，為台灣來台旅遊第2名，僅次且接近日本68.3萬人次，顯見香港旅客對於來台觀光有高度喜愛與偏好。另外，截至6月港澳旅客住宿高雄約13.4萬人次，相較去年同期成長高達59%，香港是高雄極為看重海外市場之一。

觀光局長高閔琳指出，高雄作為台灣最接近香港的城市，飛行時間僅需約90分鐘，每週有75班航班從香港飛往高雄，在開拓香港旅客市場有其利基與競爭優勢。且高雄國際機場距市區僅半小時車程，旅客可輕鬆搭乘捷運或轉乘輕軌、公車，迅速前往各大名勝景點；或可選擇郵輪往返、或利用兩者並行的「FLY—Cruise」模式。

高閔琳說，為爭取香港旅遊商機，觀光局除上半年與麗寶集團福容飯店、長榮航空公司合作，接待香港旅遊促進會及當地媒體踩線團；近日更邀請中華航空香港分公司，及8家績優代理旅行社高階主管來高雄，走訪駁二藝術特區、大港橋、i-Ride、珍芳烏魚子見學工廠等景點，了解高雄近10年城市發展蛻變及新觀光亮點，並安排與高雄各觀光公協會互動交流及洽談合作方向，以期雙方未來有更緊密合作機會，吸引更多港澳遊客來訪高雄。

此外，觀光局13日至16日與交通部觀光署香港辦事處、香港東和旅行社合作，邀請全球大型保險公司安達人壽，組織220名香港績優員工，來高雄辦理4天3夜獎勵旅遊，參訪愛河灣、旗津、西子灣、棧貳庫、駁二藝術特區、田寮月世界等知名景點，並品嚐在地美食小吃。

觀光局今天新聞稿表示，高雄優越地理位置及交通優勢，有利吸引國際企業作為出國旅遊目的地；將持續攜手航空業、旅行社與飯店旅宿等觀光產業，產官學多方合作、結合社群宣傳，提升高雄在國際知名度，吸引更多國際旅客前來高雄，促進南台灣區域內旅遊經濟發展。

同時，為加速擴大吸引國際旅客來台，觀光局推出「2024國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫」，只要安排15人以上國外團客走訪高雄在地觀光景點2處，並入住高雄合法旅宿2天1夜，即能申請「不分平、假日，每人每晚補助新台幣400元，最多2晚」團體補助，以期吸引更多旅行社，針對海外旅客組團來高雄觀光旅遊。