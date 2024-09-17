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毀損市容！高雄輕軌路口「黃色警示鋪面」髒汙破損處多

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影

高雄輕軌沿線59處路口常有交通事故，捷運局在軌道與一般道路交會處劃設大面積黃色警示鋪面，提醒左轉轎車禁止臨停、路人禁止穿越，但實際觀察不少人仍誤認是人行道而擅闖，且車流量大的路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員更指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙，已影響市容。

捷運局在輕軌與一般道路的共用交叉路口範圍地面，繪製黃色警示區域，以提醒駕駛行經區域時，禁止駐停並儘速通過，強調該區「禁止左轉車輛臨停」，左轉車輛務必於停在左轉專用道等待並依號誌左轉，若停在黃色舖面，將依道路交通管理條例開處600元以上1800元以下罰鍰。截至今年8月，已發生17件車輛在路口撞上輕軌列車事件。

目前輕軌沿線共59處路口，黃色區域也禁止行人通行，但實際觀察不少民眾從輕軌下車後仍會直接誤闖區域穿越道路，遭站崗保全制止，警方若取締也可開罰600到1800，類似事件層出不窮，有民眾抱怨黃鋪面和月台間沒有圍籬，周圍也沒寫禁止行人穿越字樣，容易誤闖，今年上半年已發生20起因路人違規，導致輕軌路口擦撞事故。

市議員張博洋表示，輕軌共用路口採用黃色鋪面，路面材質容易藏污納垢，尤其車流量較大的路汙損更嚴重，導致影響市容景觀，且黃色路面時常造成民眾誤會是人行道而誤闖，要求捷運局全面改善黃色路面髒汙情況，減低民眾誤闖情形。經觀察，凱旋中華站、大順民族、凱旋公園、聖功醫院等大型路口均有鋪面破損嚴重、髒污情形。

捷運局回應，輕軌路口黃色鋪面係提醒用路人勿停留該區域，採用防滑漆料，因此容易髒污或殘留輪胎痕跡，目前亦持續觀察輕軌路口黃色鋪面狀況，如有標示效果不佳或過度髒汙情事，將派員補繪或清理。

高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影
高雄輕軌路口劃設黃色警示鋪面，多處路口鋪面已有多處破損，露出下層柏油面，議員指出多處鋪面採用防滑漆料，容易髒汙或殘留輪胎痕，導致標示效果不佳或過度髒汙。記者宋原彰／攝影

人行道 捷運 高雄輕軌

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