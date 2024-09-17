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蔡英文偕陳其邁搭文化遊艇 讚高雄城市進步

中央社／ 台北17日電

前總統蔡英文今天透過臉書祝賀民眾中秋快樂，並透露高雄市長陳其邁帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，沿途欣賞海景風光。蔡英文讚嘆高雄越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團帶動了人流，大家一起見證高雄的改變與城市的進步。

蔡英文今天臉書發文並分享她拜訪高雄的多張照片。她說，「好久沒有搭船了」，這次陳其邁帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，沿途經過駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、旗津，它們不僅代表著高雄的繁榮，也是高雄吸引國內外觀光客的核心。

蔡英文指出，除了搭遊艇，高雄捷運「四線齊發」，輕軌成圓、捷運成網，也在大家努力下，讓高雄的大眾運輸路網一步一步變得更加便利。她相信陳其邁會繼續和中央政府緊密合作，一起為高雄的未來打拚。

蔡英文 遊艇 陳其邁

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