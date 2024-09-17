迎接白玉蘿蔔季 美濃客家庄教學農場鄉土體驗活動夯

隨著時序逐漸進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期也即將到來，高雄美濃客家庄教學農場一年一度的特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動，在原有民宿之外，也有「懶人露營區」提供想要來趟美濃二日深度遊的旅客休憩另類選擇。

美濃是高雄最大的客家聚落，也是民風淳樸的小鎮，美濃客家庄完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶之一，美濃客家庄庄主陳文榮早年曾在高雄市政府任職，深感傳承及推廣客家文化任重道遠，毅然於1999年辭官返鄉開創美濃客家庄，保留先人親手製作的農耕道具，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型鄉土戶外教學，讓國內外遊客藉由付出勞力與汗水的手作樂趣，進而懂得感恩惜福，達到寓教於樂的目的。