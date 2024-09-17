迎接白玉蘿蔔季 美濃客家庄教學農場鄉土體驗活動夯
隨著時序逐漸進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期也即將到來，高雄美濃客家庄教學農場一年一度的特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動，在原有民宿之外，也有「懶人露營區」提供想要來趟美濃二日深度遊的旅客休憩另類選擇。
美濃是高雄最大的客家聚落，也是民風淳樸的小鎮，美濃客家庄完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶之一，美濃客家庄庄主陳文榮早年曾在高雄市政府任職，深感傳承及推廣客家文化任重道遠，毅然於1999年辭官返鄉開創美濃客家庄，保留先人親手製作的農耕道具，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型鄉土戶外教學，讓國內外遊客藉由付出勞力與汗水的手作樂趣，進而懂得感恩惜福，達到寓教於樂的目的。
美濃客家庄腹地廣大，目前達到千坪規模，除了針對學校團體戶外教學、公司社團鄉土出遊設計一系列體驗課程供選擇，也在農場旁打造一處舒適的民宿空間，近年露營風氣盛行，美濃客家庄去年底也開始增加露營的營運項目，除了提供一般露營場地，並推出特別規劃的「懶人露營區」，方便想露營又嫌麻煩的民眾，什麼都不必帶，還可以在滿天星空下，共享團聚聊天的好時光，最適合全家大小及親朋好友一起前來。
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