快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

迎接白玉蘿蔔季 美濃客家庄教學農場鄉土體驗活動夯

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動。圖／美濃客家庄提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動。圖／美濃客家庄提供

隨著時序逐漸進入秋天，美濃白玉蘿蔔盛產期也即將到來，高雄美濃客家庄教學農場一年一度的特惠專案，提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動，在原有民宿之外，也有「懶人露營區」提供想要來趟美濃二日深度遊的旅客休憩另類選擇。

美濃是高雄最大的客家聚落，也是民風淳樸的小鎮，美濃客家庄完整保留在地風俗文情並結合地方各產業，是許多國小 、幼兒園小朋友對美濃的美好記憶之一，美濃客家庄庄主陳文榮早年曾在高雄市政府任職，深感傳承及推廣客家文化任重道遠，毅然於1999年辭官返鄉開創美濃客家庄，保留先人親手製作的農耕道具，並一步步結合「農業鄉土體驗」與「客家文化產業」，以創意轉型鄉土戶外教學，讓國內外遊客藉由付出勞力與汗水的手作樂趣，進而懂得感恩惜福，達到寓教於樂的目的。

美濃客家庄腹地廣大，目前達到千坪規模，除了針對學校團體戶外教學、公司社團鄉土出遊設計一系列體驗課程供選擇，也在農場旁打造一處舒適的民宿空間，近年露營風氣盛行，美濃客家庄去年底也開始增加露營的營運項目，除了提供一般露營場地，並推出特別規劃的「懶人露營區」，方便想露營又嫌麻煩的民眾，什麼都不必帶，還可以在滿天星空下，共享團聚聊天的好時光，最適合全家大小及親朋好友一起前來。

美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動。圖／美濃客家庄提供
美濃白玉蘿蔔盛產期即將到來，高雄美濃客家庄教學農場提早開放學校、幼兒園、親子及公司行號預約，完整體驗戶外拔蘿蔔、焢土窯、擂茶DIY、搗麻糬等農村客家DIY文化活動。圖／美濃客家庄提供

客家文化 美濃 露營區

延伸閱讀

高雄美濃推動客語教學有成 6國小復振母語獲表揚

雲林唯一合法十字關露營區開幕 療癒營季享受奢華露營

喜歡戶外露營體驗嗎？不可不知組成露營的8個重要元素

全國第1所！美濃龍肚國小「龍肚米」 通過水稻產銷履歷認證

相關新聞

大同醫院招標案 議員質疑涉圖利

高雄市立大同醫院明年起經營權由長庚醫療法人優先議約順位，打敗長年經營的高雄醫學大學，但招標過程爭議未歇，有議員昨更質疑高...

違建婚紗店大火 高市府公安管控惹議

高雄翡麗婚紗店上周大火，事後證實是列管中的違建，與28年前北市頂樓加蓋違建的梅林新娘會館大火案情況相仿，議員質疑，市府內...

蓋在學校裡 屏東內埔衛生所重建動工

屏東縣內埔鄉人口數約5.3萬人是縣內第3大鄉鎮市，衛生所因腹地狹小，空間不敷使用，衛生局啟動重建，選定在內埔國中活動中心...

大同醫院經營權評選過程陷羅生門 高市衛生局和高醫工會各說各話

高雄市立大同醫院經營權招標案，高醫大法人和長庚醫療法人兩大醫療體系對決，歷經初評和複評後，長庚獲得第一議約順位，但高醫工...

被質疑黑箱…屏東豎孤棚攝影賽得獎作品掀議 恆春鎮長：若有作弊歡迎檢舉

屏東縣恆春鎮公所舉辦豎孤棚及半島之美攝影賽，得獎作品日前公布，引發熱議，金獎作品「排場壯觀」，眾人排排站祈福大合照，其他...

羈押間病情惡化…周典論交保後「心臟血管阻塞99%」 本月裝2支心臟支架

屏東縣議長周典論有心血管疾病，因案去年底遭收押200天，羈押期間病情惡化，今年7月中旬交保後到高雄聯合醫院檢查，發現心臟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。