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高市衛生局：高醫企圖混淆誤導「非常不可取」

中央社／ 高雄17日電

高雄市立大同醫院經營權易主，高醫與市府合約年底到期，將由長庚接手；高市衛生局今天表示，評委未要求高醫3年內完成重度級急救責任醫院；高醫企圖混淆誤導「非常不可取」。

大同醫院委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由高雄長庚醫院承接。

衛生局今天發布新聞稿駁斥高醫相關說法，其中高醫工會對外表示「僅給高醫5分鐘說明時間有失公平性」，衛生局強調，相關議程與時間均於委員會中確定，並經「高醫大法人」與「長庚醫療法人」雙方代標團同時在場同意，現場無人提出異議。

衛生局指出，第2階段複評也依此規則進行，一切符合公平公正公開原則，且「高醫所用的時間還比長庚多」。

另外，高醫工會也對外表示，當時高醫準備離開時，主席突然加碼詢問是否能在3年內達成，高醫誤以為是詢問能否於3年內達成重度醫療責任醫院，故回應無法承諾這麼短的時間內完成此目標。

對此衛生局新聞稿嚴正駁斥，以上所述並非事實；經查，現場沒有評委要求高醫大3年內完成重度級急救責任醫院，「高醫大法人的說法是企圖混淆誤導，非常不可取。」

衛生局也還原複評程序，委員最後問高醫的問題是「能不能承諾什麼時候可以通過重度緊急醫療能力評定或是不行。」，高醫法人代表無具體承諾，僅稱「重度要重新檢討，原來我們的計畫書裡面是規劃中度包含高危險妊娠與新生兒，中風加上ICU這3個。」

衛生局說明，高醫法人最後僅承諾3年內、民國116年通過中風及ICU2個並落款簽名，「絕非高醫所稱委員要求3年內達成重度醫療責任醫院」。

此外，衛生局也說，長庚醫療法人於第1階段服務建議書即具體承諾於114年起已具體規劃期程逐步完成「重度級急救責任醫院」，至122年完成全數認證，有具體分期完成的期程與目標，此為長庚醫療法人獲得大多數委員青睞主因之一。

法人 衛生局 高醫

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