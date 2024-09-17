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蓋在學校裡 屏東內埔衛生所重建動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣內埔鄉人口數約5.3萬人是縣內第3大鄉鎮市，衛生所因腹地狹小，空間不敷使用，衛生局啟動重建，選定在內埔國中活動中心前空地新建，包括一棟地上3層樓建物，提供醫療門診等服務，另一棟是地上一層建物提供日照中心，預計2026年完工啟用。

衛生局指出，盤點各衛生所使用情況，今、明年預計重建的衛生所，車城鄉衛生所快完工，竹田鄉衛生所去年動工，內埔鄉衛生所昨動土。新園鄉衛生所、萬丹鄉衛生所規畫重建，也將用到校園土地，分別在新園國中、萬丹國中。

內埔鄉衛生所昨舉行重建工程動土，縣長周春米說，歷經時代變遷、衛生所任務轉型及因應高齡社會需求，老舊辦公廳舍不敷使用，提供更優質醫療照護，縣府除編列預算，向中央爭取經費補助重建內埔鄉衛生所，總經費1億4500萬元。

衛生局表示，新建衛生所是兩棟現代風格建築，總樓地板面積652.69坪，其中一棟地上3層建物提供醫療門診、預防接種、衛生教育及社區心理衛生中心，另一棟為地上1層建築物提供日照中心，建物立面以淺灰色為基底搭配局部白色，正面以木紋色點綴，塑造明亮、溫馨風格，預計2026年完工。

教育處指出，衛生所興建期間，校園做好工程安全隔離，不影響學生上課動線，未來新建後，衛生所獨立出入口，不會與校園共用門口。

建物 衛生局 衛生所

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