違建婚紗店大火 高市府公安管控惹議

高雄翡麗婚紗店上周大火，事後證實是列管中的違建，與28年前北市頂樓加蓋違建的梅林新娘會館大火案情況相仿，議員質疑，市府內部對高風險場所控管不同調，以婚紗店為例，消防局2008年起列管，建管處卻未列入公安申報名單，內部隔間、裝潢材料等不得而知，「一人一把號，各吹各的調」，缺乏跨局處整合管理。建管處回應，公安申報有一定規範，依規定辦理。

翡麗婚紗10日遭祝融，除違建問題受關注，議員黃紹庭追查發現，以全市高風險場所來說，消防局列管2萬8009件，建管處公安申報列管2萬1584件，兩者數字有落差，類似潛在風險建物，不知還有多少。

「同一高風險場所，消防局列管，卻毋須在建管處的監督管理之下？」黃紹庭質疑，婚紗店存放很多易燃物，每年須完成「消防安全設備檢修申報」，不過消防局只管消防器材有無合乎規定，因而沒有向建管處申報公安，外界根本不知道裡面的隔間、裝潢等避火避難設施。

黃紹庭說，消防局列管的建築，建管處應同步，加強橫向聯繫，才不會產生灰色地帶，憾事重演。

建管處回應，樓層、高度或樓地板面積要達標準才進行公安申報，翡麗婚紗1樓變更為餐廳214.7平方公尺、店鋪104平方公尺，為非列管場所；另外2樓用途為住宅，面積458.32平方公尺，也不是列管場所。

消防局說明，各類場所按用途區分甲至戊共5大類，婚紗店是辦公場所，納入乙類，同一建物供二種以上不同的用途使用，全市共列管2萬8009件；列管各場所消防設備依法須委託專技人員辦理檢修申報，甲類場所每半年申報1次，甲類以外每年申報1次，消防局另安排定期消防安檢複查。