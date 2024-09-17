大同醫院招標案 議員質疑涉圖利

高雄市立大同醫院明年起經營權由長庚醫療法人優先議約順位，打敗長年經營的高雄醫學大學，但招標過程爭議未歇，有議員昨更質疑高市衛生局為特定廠商量身訂做，恐有圖利之嫌，籲檢調介入調查。衛生局反駁稱，一切依法公開招標評選。

衛生局公開招標並於上月20日完成專家審議評選程序，認定長庚條件較優，但評選過程頻被質疑，衛生局為此公布兩大醫療體系評比，以高醫在優先議約權階段所提條件，對照長庚在競標程序所提條件，然而高醫工會抗議稱，進入招標階段與長庚競標時，把條件做出大幅的升級，圖表顯有不對等。

高醫工會昨還原招標程序，指審查委員突加碼詢問能 否3年內達成重度急救責任醫院，回應時間過短，但事後得知長庚承諾達成期限為9年，沒獲公平機會，評選過程不符程序正義。衛生局表示，公開招標程序皆依法進行現場無異議，本案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實屬不宜。

市議員陳麗娜昨再度質疑，此次標案改成醫療服務合作，恐是替長庚量身訂做，陳麗娜說，長庚在全國的總病房數早達5千床，若大同醫院繼續採委外經營，受限法令，長庚沒投標資格，若衛生局為長庚解套方案是不是圖利罪？呼籲檢調調查。

衛生局反駁，新冠肺炎疫情洗禮，為兼顧「社區衛生醫療的發展」政策，對所屬市立醫院落實公衛醫療及各項指標的任務，須更有實質權力介入管理，達到落實公衛醫療政策影響力，才決定採醫療服務合作。

衛生局否認為長庚更動招標條件，表示大同醫院非高市首家醫療服務案，今年初市立聯醫與高雄榮總採此合作模式；衛生局說，在防疫、急重症醫療及公衛健康指標，攸關市民權益，希望擁有更多主導權，而非僅是委託業務經營。