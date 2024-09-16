被質疑黑箱…屏東豎孤棚攝影賽得獎作品掀議 恆春鎮長：若有作弊歡迎檢舉

屏東縣恆春鎮公所舉辦豎孤棚及半島之美攝影賽，得獎作品日前公布，引發熱議，金獎作品「排場壯觀」，眾人排排站祈福大合照，其他投稿成員看到後直呼誇張，民代更質疑黑箱。恆春鎮長尤史經今說，尊重專業，公所秉持公開公正，若有被抓到作弊行為，歡迎向公所檢舉。

恆春鎮公所今年舉辦豎孤棚系列活動爭議不斷，近期公布攝影賽得獎作品，金獎作品是眾人排排站，照片呈現變形情況，引發爭議，且金獎得獎者還有其他作品獲其他獎項，也有其他人獲得多項獎項等情況。

同樣投稿參賽的林姓男子說，看到得獎作品「很誇張」，也感到困惑，得獎者與評審名單，有相同攝影學會成員，讓人不禁有黑箱作業聯想。比賽要求不能後製，有些照片看起來有明顯後製動過，請主辦單位公布原始檔，也要公布得獎原因。

對於攝影比賽引發各項爭議，恆春鎮長尤史經說，謝謝大家關心，成績揭曉是審議委員提供，尊重裁判專業。另外也深切檢討，在簡章方面有疏漏，沒有規定一個人參賽作品可以參加幾份，引起大家關注很抱歉，以後有機會做改進。

對於是否黑箱作業，一人獲多項獎項情況，尤史經說，公所秉持公開公正，若有被抓到有作弊的行為，歡迎大家向公所檢舉，會撤銷資格。

攝影作品獲得金獎的72歲盧女說，她總共參賽作品16張，也不知道自己這張照片會得到金獎，金獎照片是她用三星手機，超廣角去拍攝。對於網路引發爭議，盧女說，她沒看網路留言，對於批評那是別人在說的，技不如人就要再去多學習，人外有人天外有天，多學習人家東西，眼光要放遠，多參觀其它作品。

恆春鎮公所表示，美感是主觀意識，19日下午3點在鎮公所頒獎會請評審針對獲獎照片說明理由。投稿作品總件數609張，投稿人數69人，其中76張作品不符參賽資格，包括拍攝日期不符、拍攝地點不等，參賽作品共533張。

作品金獎則獲3萬元獎金、銀獎2萬元獎金、銅獎1萬元獎金，均各一名；優選獎5人，一人5千元獎金。佳作獎10人，一人3千元獎金。入選獎20人，可獲1千元獎金。每名獲獎者均頒發獎狀一張。