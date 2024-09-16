快訊

搶親新光金遭金管會駁回 中信金聲明回應：感到遺憾

TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場

出任台北101董座不到1個月 賈永婕收威脅信發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

羈押間病情惡化…周典論交保後「心臟血管阻塞99%」 本月裝2支心臟支架

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議長周典論5日在高雄聯合醫院開刀裝2根心臟支架，現已出院休養。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論5日在高雄聯合醫院開刀裝2根心臟支架，現已出院休養。圖／報系資料照

屏東縣議長周典論有心血管疾病，因案去年底遭收押200天，羈押期間病情惡化，今年7月中旬交保後到高雄聯合醫院檢查，發現心臟血管阻塞高達99％，原訂本月11日開刀手術，但因突然心臟刺痛，緊急本月5日手術，放置兩支心臟支架後，已返家休養。周典論的小女兒周芸均說，父親術後身體有改善，慢慢適應中。

周典論去年12月24日因涉幫郭台銘收購連署書案，遭法院收押200天，羈押期間病情惡化，當時律師向法官提出，周典論年事已高，患有心臟病，時刻面臨死亡危險，建請法官裁定外出就醫，但法官未接受。

當時律師提出，周典論去年底到高雄市聯合醫院看診時，當時醫生就表示，心臟血管阻塞70％，3條血管有兩條阻塞，還沒手術就遭羈押，雖然在看守所內看醫生、吃藥，但心臟仍有刺痛，身體很不舒服。開庭時，周典論也曾告訴法官，心臟刺痛希望能出來就醫。

周典論今年7月12日交保後，到聯合醫院檢查，心臟血管阻塞程度更嚴重達99％，3條血管阻塞，原定本月11日開刀手術，但3日突心臟刺痛，周典論4日出席屏東角頭「鴨頭」告別式，之後快步離開，當時他說，「來送朋友最後一程，做人要有情有義」。5日開刀先裝2根支架，已出院返家休養。

周典論的小女兒周芸均說，父親術後身體狀況有好些，也在慢慢適應中，後續定期回診，持續觀察。

屏東縣議長周典論5日在高雄聯合醫院開刀裝2根心臟支架，現已出院休養。記者劉星君／翻攝
屏東縣議長周典論5日在高雄聯合醫院開刀裝2根心臟支架，現已出院休養。記者劉星君／翻攝

周典論 小女兒 屏東縣 心臟病 手術

延伸閱讀

徐少強癌逝妻疑傷心過度心臟病亡 台大醫揭3症狀速就醫

沈慶京收押後2度緊急送醫 北所：病況涉隱私不便透露

左側睡對心臟不好？有胃食道逆流怎麼睡？專家教哪種睡姿對健康較有益

屏東角頭「鴨頭」今告別式 正副議長都到場「做人要有情有義」

相關新聞

羈押間病情惡化…周典論交保後「心臟血管阻塞99%」 本月裝2支心臟支架

屏東縣議長周典論有心血管疾病，因案去年底遭收押200天，羈押期間病情惡化，今年7月中旬交保後到高雄聯合醫院檢查，發現心臟...

高雄市立大同醫院招標案爭議頻傳 高醫工會批不符程序正義

高雄市立大同醫院經營權招標案爭議頻傳，經營權明年起由高雄長庚接手，民代質疑衛生局為特定廠商量身訂做改標案，把過去常態慣例...

每月補助增2000元！屏縣府調升老人公費安置養護費 盼減輕負擔

屏東縣老年人口比統計至今年7月止已攀升至20.59%，為滿足縣內低收入戶及中低收入戶失能老人公費就養需求，與因應消費者物...

林業署屏東分署培訓攀樹教練 推動生態旅遊

林業及自然保育署屏東分署在屏東縣獅子鄉推動生態旅遊產業，培訓出21名來自在地部落的攀樹教練。未來不僅發展旅遊業，也將投入...

遭質疑獲選作品正當性 恆春攝影比賽引議…評審：過程公平

恆春鎮公所辦理攝影比賽，藉鏡頭宣揚鎮內優美景觀。日前公告結果，有網友認為獲選作品有失美感、參賽者重複獲獎；評審表示…

將由長庚接手…高雄大同醫院被質疑綁標 衛生局說話了

高雄市立大同醫院將由長庚接手經營，國民黨高市議員陳麗娜質疑此案為長庚改標，有綁標嫌疑。衛生局今天表示，依法公開招標，此案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。