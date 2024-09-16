羈押間病情惡化…周典論交保後「心臟血管阻塞99%」 本月裝2支心臟支架

屏東縣議長周典論有心血管疾病，因案去年底遭收押200天，羈押期間病情惡化，今年7月中旬交保後到高雄聯合醫院檢查，發現心臟血管阻塞高達99％，原訂本月11日開刀手術，但因突然心臟刺痛，緊急本月5日手術，放置兩支心臟支架後，已返家休養。周典論的小女兒周芸均說，父親術後身體有改善，慢慢適應中。

周典論去年12月24日因涉幫郭台銘收購連署書案，遭法院收押200天，羈押期間病情惡化，當時律師向法官提出，周典論年事已高，患有心臟病，時刻面臨死亡危險，建請法官裁定外出就醫，但法官未接受。

當時律師提出，周典論去年底到高雄市聯合醫院看診時，當時醫生就表示，心臟血管阻塞70％，3條血管有兩條阻塞，還沒手術就遭羈押，雖然在看守所內看醫生、吃藥，但心臟仍有刺痛，身體很不舒服。開庭時，周典論也曾告訴法官，心臟刺痛希望能出來就醫。

周典論今年7月12日交保後，到聯合醫院檢查，心臟血管阻塞程度更嚴重達99％，3條血管阻塞，原定本月11日開刀手術，但3日突心臟刺痛，周典論4日出席屏東角頭「鴨頭」告別式，之後快步離開，當時他說，「來送朋友最後一程，做人要有情有義」。5日開刀先裝2根支架，已出院返家休養。