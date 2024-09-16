高市仁愛之家喜迎新車 獅子會捐贈公益相挺

中秋節前夕，國際獅子會300E-5區今天獅友聯歡晚會，捐贈高雄「仁愛之家」1輛運輸服務車。高市社會局長蔡宛芬出席晚會，肯定獅友們長期投入公益，全方位協助提升社會福利品質。

位於燕巢區的「仁愛之家」目前照顧300多位65歲以上低收入戶及弱勢長輩，由於地處偏遠，距離最近商店達15公里遠。有獅子會捐贈運輸服務車投入服務，車齡20多年舊車將功成身退，且新車具備升降功能，使用更方便省力，有助提升長者照顧品質。

蔡宛芬致詞感謝國際獅子會300E-5區熱心響應，她說，今年中秋佳節捐贈服務車輛，同時擔任高雄市身障團體公益大使協助行銷身障禮品，這些義舉充分展現獅友對弱勢族群的全方位關懷與支持。

獅子會300E-5區總監陳明賢表示，秉持「有關懷需求的地方就有獅友服務」理念，希望透過捐贈車輛，為「仁愛之家」長輩們帶來更好生活品質，號召獅友一起照顧長輩做公益。

社會局新聞稿表示，照顧長者是一場需要全民參與的接力賽，感謝獅子會為「仁愛之家」注入新動力，期待未來能有更多像獅子會這樣的夥伴加入，共同描繪高雄友善共融美好藍圖。