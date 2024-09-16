高雄市立大同醫院招標案爭議頻傳 高醫工會批不符程序正義

高雄市立大同醫院經營權招標案爭議頻傳，經營權明年起由高雄長庚接手，民代質疑衛生局為特定廠商量身訂做改標案，把過去常態慣例「委外經營」改成「醫療服務合作案」恐涉圖利，籲檢調介入調查。衛生局反駁指控非事實，大同醫院非首家醫療服務合作案，一切依法公開招標評選。

大同醫院經營權明年起由高醫大法人換成長庚醫療法人，招標評選過程頻招質疑，首先是衛生局為了釋疑長庚條件優於高醫，公布兩大醫療體系評比圖表時，用的是高醫在優先議約權階段所提條件，來對照長庚在參與公開招標時所提條件，由於高醫在進入公開招標階段與長庚競標時，已經把條件做出大幅的升級，對比圖表顯有不對等，引起高醫工會抗議不公。

高醫工會今天首度還原招標程序，認為當時競標協商程序衛生局明顯偏袒，發生了違反原公告程序的情況，當兩家廠商正在等待委員給予追加條件以進行協商時，理應給予各競標單位50分鐘的討論時間，此過程可能涉及是否能同意或執行落實的考量，然而委員當時僅給予高醫約5分鐘的時間，不符程序正義，且有失公平性。

此外，衛生局與高醫協商「重度急救責任醫院」的關鍵過程中，評審委員在會議中逐條討論高醫提出承諾，主席突然加碼詢問是否能在3年內達成重度醫療責任醫院的目標，回應時間過短，但事後得知，長庚承諾達成期限為9年，若高醫有相同的時間，也有能力達成此目標，但都沒獲得公平陳述的機會。

衛生局則說，所述及公開招標程序皆依法依規進行，程序過程平順，現場並無異議，並強調本案仍在評選「議約階段」，任何一方「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實屬不宜。

市議員陳麗娜今天再度提出質疑，此次標案改成醫療服務合作，恐是替長庚醫院量身訂做，長庚在全國的總病房數早已到達5千床，如果大同醫院繼續採委外經營，受限於法令，長庚沒有投標資格。

陳麗娜指出，目前高市9家市立醫院，其中民生、凱旋、中醫三家醫院是公辦公營，其他全部都是「委外經營」，也就是OT或ROT，包括委外給長庚的鳳山醫院也是如此。大同醫院目前也是委外經營，然而，這次辦理重新招標卻打破常態慣例，突將「委外經營」案改成「醫療服務合作」，使長庚得以成為大同醫院的合作醫療院所，而非委外經營。若衛生局為長庚解套是不是圖利罪？呼籲檢調調查。

衛生局反駁，經過2019年爆發新冠肺炎疫情的3、4年間的洗禮，發現對於部分市立醫院對於政策落實度明顯差異，如疫情期間「負壓隔離病房」整備？「實驗室檢驗量能與品質」是否符合防疫標準？

因此，為了兼顧社區衛生醫療的發展政策，對所屬市立醫院落實公衛醫療及各項指標的任務，須更有實質權力介入管理，達到落實公衛醫療政策影響力，才決定採醫療服務合作。

衛生局也否認為長庚更動招標條件，並表示，大同醫院不是高市首家醫療服務案，今年初市立聯合醫院與高雄榮總採此合作模式，且「醫療合作」案類型多樣性，全台各地皆有醫療院所採行。

最後衛生局強調，在防疫、急重症醫療及公衛健康指標，攸關市民權益，希望能擁有更多主導權，而非僅是委託業務經營。