每月補助增2000元！屏縣府調升老人公費安置養護費 盼減輕負擔

屏東縣老年人口比統計至今年7月止已攀升至20.59%，為滿足縣內低收入戶及中低收入戶失能老人公費就養需求，與因應消費者物價指數漲幅，屏東縣老人公費安置養護費補助從今年8月起由原先每月補助2萬2000元，提升至每月補助2萬4000元，期能有效減輕該類長者或家屬經濟負荷。

縣府社會處表示，有鑑於申請公費安置長者，越來越高比例處於無扶養義務人或子女無力扶養困境，今年8月起，除每人每月補助既定養護費和管路營養品費外，增加補助該類長者在公費就養期間，因健康狀況所衍生的額外照護費（如：廔口護理費、就醫車資、檢驗費、特殊節日看護費加價加收等），每人每月以5000元為上限，使長者在機構獲更充分照顧。