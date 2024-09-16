林業署屏東分署培訓攀樹教練 推動生態旅遊

林業及自然保育署屏東分署在屏東縣獅子鄉推動生態旅遊產業，培訓出21名來自在地部落的攀樹教練。未來不僅發展旅遊業，也將投入森林保育，參與修枝等林業工作。

農業部林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，為推動獅子鄉生態旅遊產業，委託蛙趣自然生態顧問有限公司及變色龍攀樹工作室，發展以攀樹為核心的生態旅遊模式。「屏東縣獅子鄉生態旅遊推動計畫」由當地居民所培育出的攀樹教練，共同發掘部落大樹故事及山林智識，創造出獨特生態旅遊探索體驗活動，也強化部落與森林連結，帶動原民文化傳承。

屏東分署指出，在今年6月及9月辦理2場攀樹教練培訓，共21名在地成員結訓，分別來自獅子鄉內文、內獅、楓林、丹路、草埔等部落，職業包括國小教師、生態導覽解說員及退休軍人等，將以攀樹活動為部落生態旅遊帶來新體驗；未來串聯屏東分署轄管雙流、墾丁國家森林遊樂區，成為獨特生態旅遊網絡。

屏東分署說，攀樹團隊將於10月8日在雙流國家森林遊樂區舉辦「樹聚活動」，除了讓教練間交流攀樹技術，也會開放讓當天入園遊客免費體驗攀樹。部落透過攀樹，不僅能發展生態旅遊帶動經濟，同時也能強化對森林保育的重視與投入。未來期望透過攀樹技術，讓部落進一步參與包含修枝、採種等林業工作，共同為山林盡心力。