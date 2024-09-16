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林業署屏東分署培訓攀樹教練 推動生態旅遊

中央社／ 屏東縣16日電
林業及自然保育署屏東分署在屏東縣獅子鄉培訓在地部落成員擔任攀樹教練，盼發展以攀樹為核心的生態旅遊模式，共同發掘部落大樹故事及山林智識。圖／林業及自然保育署屏東分署提供（中央社）
林業及自然保育署屏東分署在屏東縣獅子鄉培訓在地部落成員擔任攀樹教練，盼發展以攀樹為核心的生態旅遊模式，共同發掘部落大樹故事及山林智識。圖／林業及自然保育署屏東分署提供（中央社）

林業及自然保育署屏東分署在屏東縣獅子鄉推動生態旅遊產業，培訓出21名來自在地部落的攀樹教練。未來不僅發展旅遊業，也將投入森林保育，參與修枝等林業工作。

農業部林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，為推動獅子鄉生態旅遊產業，委託蛙趣自然生態顧問有限公司及變色龍攀樹工作室，發展以攀樹為核心的生態旅遊模式。「屏東縣獅子鄉生態旅遊推動計畫」由當地居民所培育出的攀樹教練，共同發掘部落大樹故事及山林智識，創造出獨特生態旅遊探索體驗活動，也強化部落與森林連結，帶動原民文化傳承。

屏東分署指出，在今年6月及9月辦理2場攀樹教練培訓，共21名在地成員結訓，分別來自獅子鄉內文、內獅、楓林、丹路、草埔等部落，職業包括國小教師、生態導覽解說員及退休軍人等，將以攀樹活動為部落生態旅遊帶來新體驗；未來串聯屏東分署轄管雙流、墾丁國家森林遊樂區，成為獨特生態旅遊網絡。

屏東分署說，攀樹團隊將於10月8日在雙流國家森林遊樂區舉辦「樹聚活動」，除了讓教練間交流攀樹技術，也會開放讓當天入園遊客免費體驗攀樹。部落透過攀樹，不僅能發展生態旅遊帶動經濟，同時也能強化對森林保育的重視與投入。未來期望透過攀樹技術，讓部落進一步參與包含修枝、採種等林業工作，共同為山林盡心力。

屏東縣 教練 森林遊樂區 獅子 生態旅遊

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