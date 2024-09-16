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歷時18年！紙風車藝術工程第2輪最終場 高雄永安戲說在地事

中央社／ 台北16日電
紙風車368兒童藝術工程21日將在高雄永安舉行第2輪最終場演出。（中央社）
紙風車368兒童藝術工程21日將在高雄永安舉行第2輪最終場演出。（中央社）

紙風車368兒童藝術工程歷時18年，將在高雄永安舉行第2輪最終場演出。紙風車2011年在新北市萬里區完成首輪巡演，2024年第2輪則將在高雄永安完成，象徵行萬里路、永遠平安。

紙風車今天發布新聞稿表示，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程透過民間捐款，前往台灣368個鄉鎮市區演出，累積近17萬人及單位捐款支持，超過160萬人觀賞。執行期間，雖遭遇全球疫情肆虐，以及紙風車倉庫失火，仍逐步完成將國家劇院舞台規格的演出，帶到全台各鄉鎮市區的任務。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368藝術工程能走完第2輪，真的是件很不容易又值得感謝的事，雖然走得慢，但感謝一路有贊助者、志工以及所有關懷台灣孩子的人們支持。

紙風車表示，這次除了有企業贊助之外，也要感謝4月紙風車於高雄舉辦兒童節活動「海洋狂想曲」時，每一個在「抹香鯨許願池」投零錢許願的大小朋友，還有參加活動之後隔天劃撥捐款的李先生，眾人齊心補足高雄市永安區演出費，讓高雄也是台灣最後一個區的孩子們，能共度歡樂的藝術之夜。

為迎接「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪最終場，紙風車文教基金會規劃一系列祝福活動，執行團隊日前在臉書專頁上公布，現場準備限量祝福小禮「永保平安水晶貼紙」，只要9月21日前往永安看戲的孩子，都有機會得到唐吉軻德的祝福。

在演出內容上，「在地故事」片段除了演繹高雄故事外，也加上烏坵風情，向烏坵島上20多名居民致意。紙風車劇團副團長莊瓊如表示，烏坵身為軍事重地，一般民眾須申請才能進去，島上孩子也多在台灣本島念書。這次演出會加入烏坵劇情，讓台灣本島與烏坵的孩子都能對烏坵有更多認識。

紙風車368兒童藝術工程將於9月20日在高雄梓官區梓官國小，9月21日在高雄永安區照顯府對面停車場（高雄市永安區永達路2號）演出。

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